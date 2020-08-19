【食用安全】木瓜放兩日切開驚見多條豆芽　網民：木瓜肉可以食？【附專家解釋】

▲ 一名網民近日分享切開木瓜時，發現中間長出多條芽菜狀物體。

木瓜居然會發芽？一名網民近日分享切開木瓜時，發現中間長出多條芽菜狀物體，震驚之外亦發帖請教其他網民。香港有機生活社社長黃如榮受訪稱，種子發芽是放得太久所致，屬正常現象，無需擔心。

有網民上周二（11日）在Facebook群組發帖，指自己將一個擺放了兩日的木瓜切開，發現裡面的果籽長出多條豆芽狀物體。網民直指第一次見到這種情況，並已把果籽種入花槽中，等待開花結果，引來不少網民留言，有人稱「以為係蟲蟲」，也有人問「木瓜肉可以食嗎」、「是否擺得太耐」有網民就指「之前見過南瓜都有哩個情況」。

香港有機生活社社長黃如榮受訪時稱，種子發芽是因木瓜有後熟效果，放得太久所致。木瓜在田中，或即使在室內，基於某些環境因素，都會有機會會發芽。他表示，本身瓜發芽屬正常現象。當瓜成熟後，種子在一個合適條件因素下就會發芽：

瓜內有合適溫度和濕度就會發芽，是正常現象，不用擔心。

黃如榮續指，不想種子發芽，可將種子從瓜中取出並弄乾，讓它不會處於一個適合發芽的環境。至於種子發芽後，果肉是否能進食？他回應稱，種子和瓜肉可分開看：「種子發芽只是生長形態，瓜肉如保存得好，其實食用是無問題。」

而台灣水果達人楊文德早前接受電視節目《健康2.0》訪問，分享挑選木瓜的重點技巧：

1.挑選老欉木瓜

老欉（樹齡超過30年的果樹）的木瓜果肉多和厚，較新欉（樹齡較短的果樹）的木瓜健康。新欉木瓜生長位置較低，而葉子太茂盛亦會影響光合作用，因此一般甜度不足、容易生病和腐壞。

2.紋理從瓜臍向瓜蒂走

木瓜果溝處有5條黃色紋理，最好選擇紋理從瓜臍向瓜蒂方向走的木瓜。如紋理相反，代表木瓜在樹上已死亡，容易出現問題及不好吃。

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責任編輯：陳昊淋