【新冠肺炎】高危群組樣本瓶回收率低難斷傳播鏈　何栢良憂全民檢測參與率更低

▲ 何栢良指，高危或特定群組樣本瓶回收率低，反映部分人不合作，從防疫角度來說是不理想。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情似有緩和，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，政府針對高危或特定群組進行病毒檢測，除了安老院舍職員的樣本瓶回收率超過8成外，其他群組包括葵涌貨櫃碼頭、的士司機、外傭宿舍、食肆員工群組等，樣本瓶回收率都很低，反映部分人不合作，從防疫角度來說是不理想。

何栢良今早（19日）在一個電台節目指，碼頭和外傭群組並非最近才爆發，部分患者7月尾已經發病，顯示病毒已傳播兩三星期，由於病毒潛伏期中位數是5天，推算病毒已經傳播了3、4代。他又說，有醫護向他透露，該批病人被驗出體內病毒量低，即是已經受感染一段時間，故認為目前樣本瓶回收率低，加上太遲才開始檢驗，難以中斷病毒傳播鏈。

至於全民檢測方面，何栢良坦言，不清楚對控制疫情的幫助有多大，即使是高危群組，樣本瓶回收率仍很低，擔心普通市民參與比例會更低。他又指，政府現時開始招募醫護人員協助在街站協助市民採集樣本，認為可安排在高危群組如葵涌貨櫃碼頭外擺放街站，為上班的碼頭員工採集樣本，由於現場沒有暫停營運清洗，傳播鏈未斷，故有需要循環進行多次檢測。

他又指，第三波疫情全部確診死者，都年過60歲；按年齡層計算，80歲以上確診者的死亡率是25%，即是每4名確診者就有1人死亡；70至79歲患者死亡率則是6%。他又稱，扣除安老院舍及醫院內感染個案，至少有十幾宗死亡個案曾參與家庭聚會，或者曾到酒樓餐廳食飯後受感染，要在深切治療部留醫，最終不治。他特別提醒市民，要減少家庭聚會，避免將病毒傳給家中長者。

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記者：陳子謙