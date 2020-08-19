深水埗首個組合社會房屋下周入伙　葉劉率先參觀

▲ 社聯蔡海偉（左）跟葉劉淑儀介紹組合屋發展過程。（葉劉fb）

新民黨主席葉劉淑儀，上周往深水埗南昌街，參觀由社聯發展、全港首個組合社會房屋，89個單位最快下周起入伙。

葉劉於fb發文，組合屋內櫳曝光。她稱組合屋按貨櫃倉呎吋製造，面積也相若，最大的3人單位有280呎。組合屋在佛山建造，基本建材是鋼鐵， 地面舖設膠板，牆身亦加置可防火2小時的防火板；屋內附設冷氣，以及一個可供沐浴及如廁的獨立洗手間。

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項目共89個單位，早前有四百多人申請。申請人若是綜援戶，便會收取綜援戶租金，當中已包含政府租金津貼；假如是非綜援戶，其租金則不會多於租戶收入25%。葉劉稱，現時深水埗小於200呎的單位，租金最少也要5,000元起跳，而且環境非常惡劣，甚至隨時被業主迫遷及加租。

▲ 洗手間設計無「乾濕分離」，但有窗戶不是「黑廁」。（葉劉fb）

她引述社聯行政總裁蔡海偉指出，現時已有不少組織包括聖雅各福群會、樂善堂、博愛醫院等等參與此項目，相信日後會在大埔及元朗等不同地方興建組合屋；深水埗欽州街及葵涌業成街等市區地帶，亦會繼續提供單位。

每個組合屋單位成本約40多萬港元，葉劉認為價錢尚算合理。現時香港土地房屋短缺，興建靈活及彈性高的組合屋，為有需要家庭及人士提供短期居住環境，雖然現時供應是「僧多粥少」，但亦不失為一個權宜的好辦法。

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責任編輯：吳卓峰