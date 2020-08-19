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【海高斯遠離】天文台改發3號強風信號 打工仔冒風雨上班港鐵站排長龍等入閘

社會 11:27 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

海高斯襲港，天文台在早上11時10分改發3號強風信號，大批打工仔在改發3號强風信號時冒風雨上班，港鐵站大排長龍等入閘。

雖然8號風球仍然懸掛，惟不少市民冒風雨出門上班。港鐵多條路線仍維持有限度服務。有網民在網上發佈短片，見到大批打工仔在西鐵兆康站大排長龍等入閘。另在九龍塘火車站及紅磡轉車站，大批市民等候入閘和乘車。

【颱風海高斯】9號風球下母子塔門露營 被困島上斷水斷糧母親一度現低溫症狀

短片發佈後引起網民熱議，大批網民稱，「香港人真是好勤力，」、「反正要返工，不如早啲出門口無咁迫」、「排隊返工呀」、 「香港人真係好喜歡返工」、「真悲哀」。

三號強風信號在上午11時10分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

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責任編輯：黃存新

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