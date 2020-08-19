【命中注定】28歲當實習老師遇小五女生　「師生戀」18年後開花結果步入婚姻

▲ 台灣一名男子28歲當實習老師遇上小五女生，18年後「師生戀」開花結果步入婚姻。

所謂「緣份天注定」，台灣一名男子近日分享他與未婚妻的相識經歷，引來網民極大迴響。原來他28歲當實習老師時，遇上當時仍是小五女生的未婚妻，18年後他們這段「師生戀」終於開花結果，今年步入婚姻。

該名台灣男子林天福上周五（14日）於facebook發帖，寫道︰

2002年我在我家這邊的瑞塘國小實習，當時我28，她小五。 彷彿就像是專程去認識她一樣。今年我們結婚。

相隔18年師生終成夫妻

寥寥數語已交代了他與未婚妻葉懷奇妙的相遇，算一算他現年46歲，2002年28歲的他在一間小學任職實習老師，當時遇到11歲小五女生。當年的小五女生正是即將與他共偕連理的29歲未婚妻。

▲ 曾是師生的二人，今年結婚了。（相片來源︰林天福fb）

他在帖文附上一張照片，他與未婚妻回到18年前相識的小學，在「桃園市楊梅區瑞塘國民小學」拍攝結婚照，穿上禮服的他與披上婚紗的未婚妻並肩而坐，未婚妻輕挽著他，二人面上都堆滿幸福的笑容。葉懷也在facebook發帖稱，「繞了一大圈然後回到了原點」。

朋友留言︰自己老婆自己教

帖文吸引很多親友留言恭喜，表示一對準夫妻「幸福滿滿」，讚嘆這是一段「美好的緣份」、「命中注定在一起」，更指可以把相戀故事拍成電影。有友人留言笑說，「自己的老婆自己教」、「28 VS 11，多謝哥給我一線希望」。

林天福當年的學生、未婚妻的同學亦留言表示，「一個在台上，一個在我前方座位，緣分就是這麼奇妙」，林天福回應他沒在台上教學時，就坐在學生的右邊，還稱「我記得比你們清楚」。

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責任編輯︰王明芳