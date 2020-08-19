【甲狀腺】岑杏賢苟芸慧因甲狀腺問題身形暴漲　中醫：30至40歲OL更易患甲亢

▲ 岑杏賢苟芸慧因甲狀腺問題身形暴漲，中西醫拆解甲狀腺疾病。

甲狀腺亢進症常發生在女性身上，岑杏賢、苟芸慧分別都先後因為患上甲狀腺疾病而身型暴漲，岑杏賢日前接受《TOPick》專訪時提到18歲時因功課壓力大，患上甲狀腺亢進症，並於5年前再度復發。到底甲狀腺亢進症的成因是什麼？

岑杏賢接受《TOPick》專訪時指5年前再度甲亢復發，當時食了1個月藥，身型突然爆脹，即使努力運動也未能減磅，令Jennifer一度萌生退出的想法。

什麼是甲亢？

其實甲狀腺疾病並非單一疾病，主要分類包括：

甲狀腺機能亢進症（甲亢）

甲狀腺機能減退症（甲減）

甲狀腺腫（俗稱「大頭泡」）

甲狀腺結節

甲狀腺癌

甲狀腺炎

其中，甲亢（甲狀腺功能亢進症）是多種原因導致甲狀腺激素分泌過多，屬常見的內分泌疾病。患者一般會出現頸前腫大、怕熱多汗、眼突等症狀。

浸大中醫藥學院於2013年5月至2017年4月期間，觀察了115個病例。當中：

85%有頸腫徵狀

24%有眼突問題

另其他徵狀如：雙手抖震、心跳加速、體重急劇下降、肚瀉

而病例中，男性佔17%，女性則佔83%。結果顯示，家族遺傳與情緒影響為發病兩大主因，分別為41%及63%，30至40歲處於生育年齡的職業女性發病率較高。

前中醫藥學院臨床部一級講師梁浩榮表示：

女性受家族遺傳影響較大，同時較易受情緒困擾，尤其處於生育年齡須兼顧家庭事業等導致壓力過大，更易患病。

香港糖尿病專科中心主席及行政總裁周振中醫生亦提到，假如食量沒有增加卻逐漸消瘦，或吃多了也沒有增加體重都要注意：

年輕女性尤須注意，如體重無緣無故在一個月內下跌10數磅，不要太高興，因為可能是甲亢的前兆。

甲亢患者的腸胃蠕動加快，容易肚瀉，大便次數會增多。婦女的經期受到影響，最明顯是月經少而紊亂，懷孕機會下降。

治療方法

外科專科醫生何柏堅曾接受《經濟日報》指，甲亢可以用藥物控制，接近9成患者能於服藥9至18個月後有效控制甲亢水平，然而當中有50%機會有復發的可能。若服藥情況不理想，患者可選擇以微創技術進行全甲狀腺割除手術，或是由腫瘤科醫生按病人情況處方碘水，給病人服用治療。

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責任編輯：羅嘉欣