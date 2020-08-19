小朋友使用電子裝置會傷眼？ 專家拆解4大迷思！

智能手機、平板電腦等電子產品變得愈來愈普及，甚至已成為不少大人及小朋友日常生活的「必需品」，特別是在疫情持續的情況下，遙距教學成為了莘莘學子的上課新模式，令小朋友與「Mon」（螢幕）為伴的時間變得更多。到底長時間觀看電子屏幕對小朋友的眼晴會造成多大影響？深近視除了影響日常生活外，還會為健康帶來甚麼風險？想知答案，不如由專家親自為大家一一解答！

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迷思1：小朋友長時間觀看電子屏幕，對眼睛影響很大？

眼科專科醫生李琬微（Emmy）表示，由於小朋友正處於發育階段，長時間觀看電子屏幕會刺激眼睛，容易令眼軸增長，繼而引發近視或令近視加深。「所以家長除了要確保小朋友觀看電子屏幕時有充足光綫，還要留意屏幕的亮度是否與周圍環境相若，亮度最多為環境光的6至7成，並且要盡量減少屏幕的反光，以及因室內光線和屏幕明暗對比過大產生的眩光，從而降低屏幕對雙眼的刺激。」

迷思2：小朋友的視力易受環境及遺傳影響？

李醫生解釋，由於6至12歲是近視發展的高峰期，所以小朋友的視力很容易受環境影響，近視可以加深得很快。「當然，如果父母也有深近視，小朋友發展深度近視的機會也會大增。」因此，她建議家長由小朋友4歲開始，安排他們定期驗眼，「因為如能及早發現，可以嘗試利用阿托品眼藥水令眼肌放鬆，減慢近視加深的速度。」

迷思3：縮短觀看屏幕的時間可防近視加深？

李醫生指出，限制觀看屏幕的時間可以讓雙眼得到休息的空間，每日觀看屏幕的時間最好以4至6小時為上限。此外，當觀看屏幕一段時間後便要讓雙眼稍作休息，例如每20分鐘便小休20秒，觀看較遠的景物如窗外風景，令雙眼肌肉得到放鬆。「除要留意觀看屏幕的時間，使用相關裝置時，雙眼與屏幕的距離同樣重要。使用手機最少要距離30厘米，較大的平板電腦則要距離40厘米，至於電腦最好保持50至70厘米距離。」

迷思4：深近視會引發嚴重眼疾？

當視力出現問題，除了需要戴眼鏡影響日常生活，李醫生強調，如果近視度數太深，例如超過500度，更可能增加患上白內障、青光眼、黃斑病，以及視網膜脫落的風險。「所以家長們日常應以身作則，為小朋友做好榜樣，一起好好護眼！」

*上述內容及醫療建議只作參考，如有任何眼睛或視力問題，請諮詢眼科專科醫生的專業意見。

（特約）

