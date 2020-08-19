【海高斯襲港】8號風球下深水埗唐狗無家可歸　被綁椅子扶手淋雨全身濕透

▲ 8號風球深水埗唐狗無家可歸，被綁椅子扶手淋雨全身濕透 。

颱風海高斯襲港，天文台昨夜（18日）發出八號風球，今日凌晨更改掛九號風球。滂沱大雨下，不少市民可安坐家中躲避颱風，但卻有毛孩流落街頭，無家可歸。動物保護組織「毛孩守護者」昨夜接獲求助，指深水埗一隻唐狗被綁在椅子扶手下淋雨，幸好最後有熱心街坊收留狗狗一晚。組織呼籲，如有人知道狗狗的來歷，請立即向他們聯絡。

「毛孩守護者」昨夜於Facebook專頁發文指，接獲市民求助稱深水埗南昌邨昌謙樓對出休憩處，有一隻黑色唐狗女在大雨下，被綁在椅子扶手，全身濕透，據悉已留在原地好幾個小時。

義工到場檢查後發現狗狗身上沒有晶片，目測健康狀況理想，身形肥胖，毛髮順滑，約6至7歲，頸圈上有一個「Chanel」logo的小牌子。義工嘗試帶狗狗上車避雨，「但狗狗非常忠心，不斷到處張望，堅守原地，盼望著那個熟悉的身影」。

▲ 狗狗目前健康情況良好。（圖片來源：毛孩守護者）

由於「毛孩守護者」基地已爆滿，無法安放狗狗，組織發文求助，希望有九龍區街坊伸出援手，暫時照顧狗狗，幸好最後有深水埗街坊願意收留狗狗一晚。

組織在帖文中感謝每一位曾致電表示願意提供協助的善心人，亦呼籲如有人知道狗狗任何資料，請立即致電6999 4221與他們聯絡。

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責任編輯：沈佩珊