【DSE2020】考評局：文憑試覆核成績結果下午1時發放

▲ 考評局指文憑試覆核成績結果下午1時發放。 (資料圖片)

考評局公布，由於天文台已除下8號熱帶氣旋警告信號，香港中學文憑試（DSE）覆核成績結果將於今日下午1時發放。

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考評局指，學校可於下午1時後到考評局灣仔辦事處領取覆核成績結果通知書，以及透過香港中學文憑試系統下載覆核成績結果。自修生的覆核成績通知書會經郵遞派發，同時亦可於下午1時起上網查閱覆核結果。

有關覆核成績結果原定今（19日）早透過電子方式發放，但因颱風海高斯來襲、9號熱帶氣旋警告信號一度生效而延遲發放。

按考評局早前今布，今屆共接獲15,321名考生申請積分覆核及重閱答卷，佔應考人數50,809人的3成。

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記者：馮琪雅