超市申請保就業需回饋市民　議員質疑倘減幅大或影響微企生意

▲ 倘百佳及惠康超市申請第二輪「保就業」，就要向顧客提供優惠。（資料圖片）

政府公布第二期「保就業」計劃，要求兩間超市集團惠康及百佳，倘申請計劃就要向顧客減價，或可向NGO提供「超市券」。有議員質疑政府的決定，為何僅涵蓋超市及物管等公司。

民建聯鄭泳舜今早（19日）在電台節目稱，社會有意見認為部分企業過去半年獲利，但仍申領第一期「保就業」資助，政府已回應訴求。但外界或關注，為何措施只涵蓋物管公司和超市。

鄭又稱，公眾或關注屆時超市提供多少折扣，倘減幅太大，或影響微企生意，也變相或推高超市生意。他建議把原定給予超市的部分資助，撥給關愛基金，向基層提供失業援助，也有助企業承擔社會責任。

學者：可考慮按賬目設限

按政府公布，兩大連鎖超市百佳和惠康如申請資助，需承諾於9月至11月接受補貼期間，為顧客及非政府機構提供購物現金券或優惠，具體細節有待商討。

中大經濟學系副教授莊太量認為，政府對一些申請企業設限沒有大問題，但只針對兩大超市則「講唔過」，建議政府可按賬目向相關行業設限。

他估計，政府未必會深入要求超市就特定貨品減價，超市可能會將平時滯銷、不能囤積的貨物如新鮮食材減價，超市方面亦未必會蝕錢。

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責任編輯：吳卓峰