勞工處：颱風或暴雨後合理復工安排　僱主應與僱員訂立

▲ 勞工處呼籲，僱主應與僱員訂立颱風或暴雨後合理復工安排。（資料圖片）

勞工處今日（19日）提醒僱主，應在颱風及暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排。僱主亦應在颱風或暴雨警告取消後考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員上班的安排。



勞工處發言人，在颱風或暴雨警告取消後，僱員如遇到實際困難而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒僱員的情況而作出彈性的處理。處方認為有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。



發言人續稱，由於颱風和暴雨均屬無可避免的自然災害，對於因惡劣天氣而未能上班或及時返回工作崗位的僱員，僱主不應無故地不發放他們的的工資、勤工獎或津貼。僱主應了解事件的成因，仔細考慮個別僱員的情況，不應輕易處分或解僱有關僱員。

僱主不應扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日或休息日，以補償僱員因八號颱風警告、黑色暴雨警告或超強颱風後的「極端情況」公布生效期間未能上班而損失的工作時間。僱主如無合理辯解而不遵守《僱傭條例》有關規定，即屬違法。



僱主亦必須緊記，根據《職業安全及健康條例》，他們有責任為僱員提供及維持安全的工作環境。

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責任編輯：吳卓峰