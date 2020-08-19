【打工仔悲歌】辛苦讀書為將來返工養家　打工仔嘆煉獄式上班無前途︰港人一生營營役役

▲ 有連登仔發表打工仔心聲，認為香港打工仔只是營營役役一生。

香港樓價長期居高不下，打工仔營營役役，都未必買到樓享受人生。一名連登網民出帖文訴苦稱，有感以前辛苦讀書為將來辛苦返工，結婚後又辛苦養育下一代，之後老去死亡。在煉獄般的上班模式下，沒有時間享受生活，換來的只是一個縮水的單位。

一名連登仔開帖文「其實人出來工作後，人生己經玩完……」，寫出不少香港打工仔的寫照。

每天早上，七時左右起床，梳洗換衣服，出街，買個麵包上車吃當早餐，搭大約一小時車程，上班去。面對麻煩的人事關係，上司的面色，客人的無理要求。辛辛苦苦工作，到晚上8時，甚至10時。搭車回家，吃飯梳洗，休息娛樂時間不足3小時，這樣又一天，日日如是。

辛苦讀書為將來辛苦工作

他認為一般人的生活都是，辛辛苦苦讀書，為前途、為將來；之後辛辛苦苦返工，為生活、為養家、為供養父母；之後辛辛苦苦結婚，則為了愛情、為養育下一代。到孩子長大成人，自己已年老，最後死亡。

原來香港的一生營營役役，辛辛苦苦這樣又一世。

常聽到上一輩的人總會說︰「我以前都係咁捱㗎啦」、「捱捱下就捱出頭㗎啦」、「當年阿叔我，一個人供樓養成頭家，咪又係咁」。

上一輩經歷不再適用現今社會

連登仔認為，現今社會環境已經大不同，上一代正值大環境經濟起飛，打工看得到將來，當時物價低、通脹幅度輕微，但人工高兼年年加薪，多晉升機會，而且收工準時朝九晚五。現在已經是另一光景。

他指出在現今煉獄般的上班工作模式，很難結交女朋友，即使有伴侶，也很難抽時間陪伴，收工後都已經筋疲力盡。「就算她天使面孔魔鬼身材，你有時間去享受嗎？」

抨正面積極派自欺欺人

他重申並非想帶出負能量，但現實就是難以改變，即使努力上進，改變了的只是收工時間再延長至凌晨12時、1時，而換來的只是比一個縮水單位，大了一點而已。他又叫所謂正面積極派，不要自欺欺人。

至於說什麼改變心態、改變心境，不過是自欺欺人吧了，都是廢話，無助於現實，無法解決問題的根源。或者打從人出來工作後，人生己經玩完……

網民︰工時長休息時間僅4小時

網民對於帖文的反應兩極，有人指要視乎本身的家境及所從事的工種，又認為返工主要為了4種回報，包括金錢、情感、學習、資歷，「唔想返工，因為你份工俾唔到以上4樣滿足你。」

大多數人都認同香港工時長，不夠休息時間平衡生活，每日返工連車程需12小時，8小時睡眠，只有4小時是自由時間，僅佔每日6分1。如果要OT的話，分分鐘只餘2小時休息。「人生大半世坐係office，時間浪費喺個excel、ppt、word。」

有網民提議要盡量在星期六日及公眾假期享受一番，放假去旅行，放鬆一下心情。

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責任編輯︰林綺玲