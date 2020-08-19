【暑期活動】D‧PARK愉景新城推網上親子共學教室　邀邀媽咪界專家教授親子互動學習秘技【內附詳情】

▲ 梁家菁指出，家長可以選擇較少字的繪本，讓小朋友自己描述畫面。(資料圖)。(資料圖)

D‧PARK愉景新城特意設計全新網上特備節目「親子共學教室」，由即日至10月4日為期七星期，於D‧PARK愉景新城 Facebook專頁上啟動一系列以親子互動教學及故事分享為主題的視像直播，為在家抗疫的親子們打打氣、減減壓，實行活動理念「玩住學‧學住玩」，活動費用全免。

活動由4位專家主持，包括網上社群「Ungoogoo故事館」的創辦人CanCanMa、音樂治療師Miss Daisy、資深幼兒教育工作者H.Y老師等，其中言語治療師梁家菁會同時帶領多繪本共讀、親子互動遊戲技巧及親子動動小手肌等多場直播。

梁多年來專責兒童情緒、性格、行為及社交諮詢治療，她認為伴讀繪本應使用「對話式閱讀」方法，並提倡父母和孩子在讀繪本的過程中圍繞書中的內容展開對話，幫助孩子變成講故事的人。

伴讀應以孩子為中心，而父母則當聆聽者，多與孩子對答。家長可學習以第三者角度敍述故事，讓孩子投射主角的情緒及行為，從主角中學習正確觀念。

▲ 她用這本《怎麽辦？我害怕出錯》示範如何引導情緒管理。(機構提供)

她強調，針對語言發展，家長一開始宜選擇一些沒字或很少字的繪本作伴讀，讓小朋友用眼仔盡量觀察細節，一當他們對某處有好奇心，父母可以加以引導他們去動作去表達，即使孩子年紀小，詞彙有限，但遇到感興趣的情節，他們會用手指點住，也是在反應其喜好。

而2歲半是小朋友詞彙爆發期，如同海棉般吸收，共讀時家長只需要學習問問題，問題不宜是對或錯、好或不好等封閉式問題，而是開放性例如：你看到什麼？

伴讀時大人適宜用口語去描繪內容，容易引起共鳴。

另外，很多父母觀察到小朋友熱愛玩扮演醫生、經營咖啡店或超級市場購物等假想活動，但自己很難參與到小朋友的遊戲中，她笑謂，聽過有位媽媽想加入子女的煮飯仔假想遊戲，當她不斷問問題，最終孩子把玩具移開，表示拒絕她加入。

她解釋，家長也曾是小朋友，但卻忘記自己兒時的玩樂經驗，有時會誤以為子女怎會玩來玩去都是同一種遊戲，而不轉換，那怎樣可以拓展其它玩法？其實孩子對遊戲有自己的規範，家長需要代入小朋友世界，才可對應其需要。

最難教到成年人代入小朋友角度，故我才開工作坊，教大人明白為何小朋友愛進行假想活動，去發展創造力，而大人怎樣可以加入，把遊戲發展下去，從而透過不同情景下的對答，與小朋友互動。

▲ 她謂，父母們未必理解小朋友的假想遊戲，並難以參與其中。(資料圖)

部分「親子共學教室」資料：

1.繪本共讀——教授情緒管理技巧：8月22日

2.親子互動遊戲技巧——提升孩子創造力：8月29日

3.親子互動遊戲技巧——提升孩子的行為管理：9月6日

4.親子動動小手肌——提升小手肌能力：9月27日

記者：胡麗珊