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【食用安全】澳洲檢出5種海鮮含微塑膠　食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉

食用安全 12:31 2020/08/19

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澳洲檢出5種海鮮含微塑膠

除了蔬果，海鮮最近也被檢出含有微塑膠！澳洲一項研究發現，生蠔、虎蝦、魷魚、藍蟹、沙甸魚這5種海鮮也含有微塑膠，其中沙甸魚被檢出微塑膠含量最高。本港食物安全中心曾指，在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內，建議市民烹煮前徹底清洗，尤其要把可去除的內臟除掉。

沙甸魚微塑膠含量最高

是項研究由英國艾希特大學（University of Exeter）和昆士蘭大學（University of Queensland）共同進行，研究結果於7月刊登在科學期刊《環境科學與技術》（ Environmental Science & Technology ）。研究人員於澳洲漁市場購買5種海鮮進行分析，包括5隻野生藍蟹、10隻生蠔、10隻野生虎蝦、10隻野生魷魚和10條野生沙甸魚。

研究人員透過「熱裂解氣相色譜質譜分析」（Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry）這種方法識別5種常用於包裝及常見於海洋垃圾的塑膠：聚苯乙烯（polystyrene）、聚乙烯（polyethylene）、聚氯乙烯（polyvinyl chloride）、聚丙烯（polypropylene）、聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methyl methacrylate)）。

結果發現，所有海鮮樣本均含有聚氯乙烯，而濃度最高的塑膠是聚乙烯。在可食用部份中，研究人員發現微塑膠含量最高的是沙甸魚，最低是魷魚，數據如下：

  • 沙甸魚：2.9毫克
  • 藍蟹：0.3毫克
  • 生蠔：0.1毫克
  • 虎蝦：0.07毫克
  • 魷魚：0.04毫克

研究人員按平均食用份量計算，列出每次進食可能攝入的塑膠量，而30毫克微塑膠即相當於一粒米的大小。

  平均食用份量 平均食用份量的重量（克） 可能攝入的塑膠量（毫克）
魷魚 4隻 100 0.7
生蠔 10隻 50 0.7
虎蝦 5隻 75 1.1
藍蟹 1隻 100 3.0
沙甸魚 3條 100 30

食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉

根據本港食安中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。

在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內。由於我們吃魚前，一般會先除去魚的內臟及把魚身清洗乾淨，所以攝入微塑膠的機會較其他通常整條或原隻食用的細小魚類（如白飯魚）和貝類（如青口、蠔）低。

食安中心提醒，為減少攝入微塑膠，建議市民在烹煮前把魚類和海產徹底清洗乾淨，特別是要把可去除的內臟除掉。

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責任編輯：羅嘉欣

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