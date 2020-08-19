【食用安全】澳洲檢出5種海鮮含微塑膠　食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉

▲ 澳洲檢出5種海鮮含微塑膠

除了蔬果，海鮮最近也被檢出含有微塑膠！澳洲一項研究發現，生蠔、虎蝦、魷魚、藍蟹、沙甸魚這5種海鮮也含有微塑膠，其中沙甸魚被檢出微塑膠含量最高。本港食物安全中心曾指，在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內，建議市民烹煮前徹底清洗，尤其要把可去除的內臟除掉。

沙甸魚微塑膠含量最高

是項研究由英國艾希特大學（University of Exeter）和昆士蘭大學（University of Queensland）共同進行，研究結果於7月刊登在科學期刊《環境科學與技術》（ Environmental Science & Technology ）。研究人員於澳洲漁市場購買5種海鮮進行分析，包括5隻野生藍蟹、10隻生蠔、10隻野生虎蝦、10隻野生魷魚和10條野生沙甸魚。

研究人員透過「熱裂解氣相色譜質譜分析」（Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry）這種方法識別5種常用於包裝及常見於海洋垃圾的塑膠：聚苯乙烯（polystyrene）、聚乙烯（polyethylene）、聚氯乙烯（polyvinyl chloride）、聚丙烯（polypropylene）、聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methyl methacrylate)）。

結果發現，所有海鮮樣本均含有聚氯乙烯，而濃度最高的塑膠是聚乙烯。在可食用部份中，研究人員發現微塑膠含量最高的是沙甸魚，最低是魷魚，數據如下：

沙甸魚：2.9毫克

藍蟹：0.3毫克

生蠔：0.1毫克

虎蝦：0.07毫克

魷魚：0.04毫克

研究人員按平均食用份量計算，列出每次進食可能攝入的塑膠量，而30毫克微塑膠即相當於一粒米的大小。

平均食用份量 平均食用份量的重量（克） 可能攝入的塑膠量（毫克） 魷魚 4隻 100 0.7 生蠔 10隻 50 0.7 虎蝦 5隻 75 1.1 藍蟹 1隻 100 3.0 沙甸魚 3條 100 30

食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉

根據本港食安中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。

在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內。由於我們吃魚前，一般會先除去魚的內臟及把魚身清洗乾淨，所以攝入微塑膠的機會較其他通常整條或原隻食用的細小魚類（如白飯魚）和貝類（如青口、蠔）低。

食安中心提醒，為減少攝入微塑膠，建議市民在烹煮前把魚類和海產徹底清洗乾淨，特別是要把可去除的內臟除掉。

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責任編輯：羅嘉欣