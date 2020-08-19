【食用安全】澳洲檢出5種海鮮含微塑膠 食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉
除了蔬果，海鮮最近也被檢出含有微塑膠！澳洲一項研究發現，生蠔、虎蝦、魷魚、藍蟹、沙甸魚這5種海鮮也含有微塑膠，其中沙甸魚被檢出微塑膠含量最高。本港食物安全中心曾指，在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內，建議市民烹煮前徹底清洗，尤其要把可去除的內臟除掉。
沙甸魚微塑膠含量最高
是項研究由英國艾希特大學（University of Exeter）和昆士蘭大學（University of Queensland）共同進行，研究結果於7月刊登在科學期刊《環境科學與技術》（ Environmental Science & Technology ）。研究人員於澳洲漁市場購買5種海鮮進行分析，包括5隻野生藍蟹、10隻生蠔、10隻野生虎蝦、10隻野生魷魚和10條野生沙甸魚。
研究人員透過「熱裂解氣相色譜質譜分析」（Pyrolysis Gas Chromatography Mass Spectrometry）這種方法識別5種常用於包裝及常見於海洋垃圾的塑膠：聚苯乙烯（polystyrene）、聚乙烯（polyethylene）、聚氯乙烯（polyvinyl chloride）、聚丙烯（polypropylene）、聚甲基丙烯酸甲酯（poly(methyl methacrylate)）。
結果發現，所有海鮮樣本均含有聚氯乙烯，而濃度最高的塑膠是聚乙烯。在可食用部份中，研究人員發現微塑膠含量最高的是沙甸魚，最低是魷魚，數據如下：
- 沙甸魚：2.9毫克
- 藍蟹：0.3毫克
- 生蠔：0.1毫克
- 虎蝦：0.07毫克
- 魷魚：0.04毫克
研究人員按平均食用份量計算，列出每次進食可能攝入的塑膠量，而30毫克微塑膠即相當於一粒米的大小。
|平均食用份量
|平均食用份量的重量（克）
|可能攝入的塑膠量（毫克）
|魷魚
|4隻
|100
|0.7
|生蠔
|10隻
|50
|0.7
|虎蝦
|5隻
|75
|1.1
|藍蟹
|1隻
|100
|3.0
|沙甸魚
|3條
|100
|30
食安中心：烹煮前要把可去除的內臟除掉
根據本港食安中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。
在海產中發現的微塑膠，大多殘留於其消化道內。由於我們吃魚前，一般會先除去魚的內臟及把魚身清洗乾淨，所以攝入微塑膠的機會較其他通常整條或原隻食用的細小魚類（如白飯魚）和貝類（如青口、蠔）低。
食安中心提醒，為減少攝入微塑膠，建議市民在烹煮前把魚類和海產徹底清洗乾淨，特別是要把可去除的內臟除掉。
TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
責任編輯：羅嘉欣