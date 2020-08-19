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古天樂《真.三國無雙》因疫情暫延上映　視帝黎耀祥助陣為曹操配音

娛樂 13:15 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎耀祥和導演周顯揚。

由周顯揚執導，杜緻朗監製，於紐西蘭取鏡拍攝的電玩改編電影《真·三國無雙》，夥拍一班中港台影圈的中流砥柱演員包括古天樂、王凱、林雪、劉嘉玲、楊祐寧、韓庚、姜晧文、 呂良偉 、張兆輝、秦沛、羅家英、娜扎演出，早前已完成拍攝。

日前視帝黎耀祥就助陣聲演曹操，周導演更親自為劉備配音，叫一眾粉絲充滿期待！

周顯揚執導電玩改編電影《真·三國無雙》。

電影《真·三國無雙》的所有後期製作，包括廣東話配音已於上年底順利完成，只因疫情關係需要暫緩上映。

古天樂和娜扎。

監制及導演周顯揚表示：「我們也期待一個好檔期跟觀眾見面，這部作品耗支了不少人力物力，我們選擇去紐西蘭拍攝古代戰場，在紐西蘭走遍多個雪山、樹林，希望大家觀看電影同時，眼睛亦好像跑了一轉紐西蘭旅行！」

羅家英也有參與電影。

他又指：「今次好多重量級演員出演，如古仔演呂布、王凱演曹操、楊祐寧演劉備、還有好戲之人劉嘉玲、呂良偉、姜皓文、林雪、張兆輝、秦沛等等；其實在2019年底已完成所有特技及後期工作，亦都送交審查，上年在韓國斧山電影節都安排了private market screening給部分海外公司看！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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