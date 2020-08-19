【洗衣機藏菌】洗衣機超多菌比馬桶更污糟　美專家：洗內衣褲有逾1億大腸桿菌

▲ 美研究發現，洗衣機暗藏大量細菌。

新冠肺炎疫情下，要做好防疫措施，回家後都盡快洗澡和洗衣服。然而，有美國研究發現，洗衣機內布滿細菌，若不定時清潔，有機會在洗衣服時再沾染其他衣服。洗衣機用半年後，細菌含量隨時較廁所馬桶還要多。

據美國ABC News報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba，曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染，

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

洗衣機塑料易藏細菌

Charles Gerba在檢測100部使用過的洗衣機時，他發現60%帶有大腸桿菌群（Coliform Bacteria）、10%帶有大腸桿菌（E. coli）。由於洗衣機內有大量塑料，可為容納細菌的生物膜提供舒適的住所，而大腸桿菌可以潛伏很長時間，以污染下一批衣物。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。

定期清洗洗衣機

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康過往接受TOPick訪問時表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用份量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

劉敬康指，洗衣機宜每月2次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：王俊賢