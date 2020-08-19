【反黑路人甲】朱敏瀚入行10年憑操肌擴闊戲路　Brian騷八嚿腹肌吸睛獲讚

▲ 朱敏瀚於《反黑路人甲》展現爆肌身型。

於昨晚(8月18日)播出《反黑路人甲》內，朱敏瀚（Brian） 飾演的黑幫「金牌打手」陸秋登場，他於擂台打泰拳一幕成為焦點。

Brian在《反黑路人甲》展現一身健碩肌肉，而他亦於個人IG貼出劇照，其八嚿腹肌十分吸睛，有網民留言說「朱古力好想食」，努力操肌的Brian沒有浪費心機。

朱敏瀚於IG貼相大晒八嚿腹肌，他寫道：「多謝 @leokwan#陸秋＃反黑路人甲＃只是開始＃不一樣的朱敏瀚。」從其IG限時動態內發現，他為操肌下了不少心機。

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▲ 朱敏瀚演的黑幫角色跟以往有很大突破。

朱敏瀚甩「萬年細佬」形象

28歲的朱敏瀚於2009加入藝員訓練班，在電視圈打滾了11年，過去因為常被派演某藝人的「年輕版」或弟弟的角色，他亦自嘲是「萬年細佬」。

直到4年前Brian開始操練肌肉，戲路從而擴闊。如《迷網》飾演事業有成的青年才俊；《反黑》就跟過去十年的形象完全逆轉；《好日子》飾演外國回演的乖孫等，每個角色都有不同面貌，成功撇去之前的潺弱形象。

▲ 四年前朱敏瀚努力操肌，從而改變星途。

而在拍攝《機場特警》，Brian結識到演員兼教練關曜儁，在Leo的指導下成功操出完美爆肌身型，今年3月他於FACEBOOK貼出操肌照時，已留言多謝對方。

他寫道：「當時收到拍攝通知，我就很想呈現另一個我，同瘦削的萬年細佬講再見。起初自行增磅操機 ，大就大喇但無形，幸好拍攝時遇到 @leokwan 接手幫我，後來心理身理都有很正面的變化。」