【鯁喉喪命】婆婆沉迷打麻雀疏忽照顧　11個月大外孫誤食軟糖窒息亡

▲ 婆婆沉迷打麻雀疏忽照顧11個月大外孫，外孫誤食軟糖窒息身亡。

照顧嬰兒一刻都不能鬆懈！內地重慶一名婆婆早前帶著11歲外孫出門時，因為一時手癢坐上了麻雀枱，並將外孫交給麻雀館老闆娘照顧，豈料外孫進食一粒不知從何而來的軟糖後窒息，最後身亡。

綜合內媒報道，重慶陳婆婆於8月11日帶著外孫出門，有人招呼她打麻雀，便一時手癢坐上了麻雀枱，並將外孫交給麻雀館老闆娘照顧。

打了幾圈後，老闆娘便將孩子抱給陳婆婆，這時陳婆婆發現孩子的臉憋得通紅，並發現孩子的手指頭還粘著一小塊軟糖，推斷孩子是被軟糖鯁喉窒息。雖然當場有人幫忙急救、拍背、摳喉嚨，但孩子送到醫院搶救時已為時已晚，不幸窒息身亡。

據了解，事發時孩子是由麻將館的老闆娘抱著，旁邊有人在逗孩子。至於糖是誰遞給孩子的，警方正在調查。陳婆婆後悔莫及：「如果不去湊一角，也不會將11個月大的外孫小寶交到老闆娘手中，孩子也就不會遭遇意外。」

TOPick曾訪問香港紅十字會了解嬰兒哽塞（1歲以下）的急救法，讓家長把握黃金急救4分鐘。

首先觀察現場環境是否安全。

確定傷患是否哽塞

若能咳嗽，應繼續觀察，不作其他行動。

若咳嗽無力，急救員抱着嬰兒坐在椅上，進行「拍背法」5次，和「壓胸法」5次，不斷交替循環進行直至阻塞物吐出

「拍背法」：將嬰兒反轉身放於急救員大腿上，傾斜度為稍微頭下腳上，然後以手掌下半部分，用力拍在傷患者背部兩邊肩胛骨的中間位置。

▲ 拍背法。（陳偉能攝）

「壓胸法」：小心扶着將嬰兒轉回面部向上，放於急救員大腿上，保持稍微頭下腳上，急救員手指放在兩乳頭中間的假想綫下，然後合併兩隻手指，平貼放在胸骨上定位，然後合併兩隻手指（一般是中指及無名指）進行按壓，如口部有可見阻塞物，用手指小心取出。

▲ 壓胸法。（陳偉能攝）

若傷患轉為不省人事，應小心扶抱傷患，將其平臥，用「按額托顎法」協助傷患打開氣道，並立即致電999報警求助。

如傷患沒有呼吸，應進行心肺復甦法救援。

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責任編輯：羅嘉欣