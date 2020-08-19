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62歲男9號風球期間往將軍澳行山　避雨亭上吊身亡

社會 13:08 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方指，今晨（19日）6時32分接獲市民報案指，於將軍澳小夏威夷徑發現一名男子於避雨亭以斜揹袋肩帶上吊。警員和消防接報到場，將該名男子解下，現場被證實死亡。

警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑，死者是62歲姓葉男子，死因有待驗屍後確定，列作有人上吊案處理。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

責任編輯：陳子謙

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