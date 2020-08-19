【開工大吉77】雪梨當年為徐少強未婚懷孕　以自身經驗教兒子要做足預防措施

▲ 雪梨當年未婚懷孕驚爆娛圈，以自身經驗教愛兒：「性衝動記得買避孕套！」

久未露面的雪梨，日前亮相香港開電視節目《開工大吉77》接受好友苑瓊丹訪問。雪梨憶述年少時與徐少強的浪漫相戀，以及當年驚爆的未婚懷孕決定。

經歷過種種事情後，雪梨以自身經驗教導兒子：「18歲有性衝動，記得買個避孕套唔好搞出人命！」

雪梨回憶當年拍攝港台節目入行，繼而被李添勝發掘做主角：「當年家姐都好紅，我光芒超越了她，又要拍電影又要拍電視。」

她因為拍攝徐少強投資的電影而認識對方：「一開始大家都好Cool，片場見到都只是打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就深深愛上了他。」

當年雪梨只得15歲，她形容是天真無邪，所以愛上對方。

▲ （大會發相）

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雪梨指徐少強為人浪漫，雙雙墜入愛河，但熱戀期間卻被家姐米雪反對。

她說：「家姐專登飛來泰國，去徐少強房間叫我走，好惡地叫我買機票返香港，我說還未拍完，死都不願走，她就很激氣自己返香港。」

▲ （大會發相）

當年雪梨懷孕消息震驚娛樂圈，她亦為愛兒放棄事業：「當時知道懷孕時，仍有工作在身，都未見肚就繼續拍。我任性又深愛、又不想墜胎，所以決定生BB。」

她表示為生仔而放棄工作，從不後悔：「因為我過著另一個階段、角色。直到我女兒出世後，就與徐少強分手，當時好像傷心了半個月，就去亞視繼續工作。雖然這十幾年都沒有緋聞傳出，別人以為我驚了，實際是地下情，還是很強的那種，不過現有沒有了！」

她直言曾遇到幾個都是一腳踏兩船的人：「媽媽都說我命水是這樣。」

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▲ （大會發相）

復出工作後，交由母親照顧子女，幸好兩兄妹關係親近，令雪梨專心工作：「因為以前我年紀輕不懂得湊，用錯方法以為打他、罵他就有用，用錯上一代的教法，所以一直都好內疚。到後期我同兒子道歉，現在就像朋友般教他，『嗱，18歲有性衝動，記得買個避孕套唔好搞出人命，要有經濟能力先好有BB』。」

雪梨就話自己有團火，希望再為演藝事業打拼：「我想自己搞個訓練班，教小朋友點演戲，唔好走冤枉路！雖然我由細到大都好任性，依家都仲係，不過都算成熟咗，要諗行唔行得通，有冇價值去做呢一件事。」

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