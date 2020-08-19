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【酒店優惠】四季夥米芝蓮BLACK SHEEP推餐飲住宿優惠　回贈1,000元外賣用餐消費額【內附連結】

休閒 13:47 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

在6星級酒店享受米芝蓮星級餐廳外賣新嘗味體驗。(酒店提供)

香港四季酒店與Black Sheep Restaurants合作推出「嚐味之旅」住宿優惠品味世界。客人可以在豪華客房內休養生息，當全城晚市禁堂食之際，客人仍然能夠在寬敞舒適的空間品嚐Black Sheep Restaurants 的各國美饌。

由即日至9月13日期間，凡於星期日至星期四入住，價錢$2,688起及星期五及星期六入住，由$2,888起(另加一服務費)，包括:

1.豪華山景客房一晚住宿

2.於客房享用Black Sheep Restaurants準備的二人晚餐，住客可於餐飲集團旗下的外賣應用程式GO 點餐 (盡享每房每晚總值$1,000的消費額)

3.雙人早餐，可於The Lounge享用或預訂客房送餐服務

備註：Black Sheep集團最受歡迎的餐廳包括: 米芝蓮1星的New Punjab Club, Carbone, Bueno Aires Polo Club, Artemis & Apollo 等。客人可安坐客房品嘗Carbone 二人派對餐 ($999) ，包括Caesar alla ZZ凱撒沙律，香辣伏特加粗管通心粉，Mario 肉丸，加AOP西蘭花伴菜及蒜蓉包或一邊看電影一邊品嘗New Punjab Club的單點爐烤菜式。

查詢：3196 8333

記者：郭秀芳

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