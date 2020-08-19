【海高斯襲港】打工仔8號風球下趕上班　好心的士司機不加費：明白大家要返工

▲ 有打工仔8號風球下趕上班搭的士，獲好心司機不加費。

颱風海高斯襲港，天文台今日（19日）凌晨一度發出今年首個九號風球，直至早上7時40分改發八號東南烈風或暴風信號，至下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。有打工仔在網上分享，今晨在8號風球下在金鐘搭的士上班，遇到一名好心司機不只沒有收付加費，更表示「明白大家要返工」，令網民大讚是好人好事。

有網民今日在Facebook群組分享上午搭的士經歷，稱要表揚一位的士司機。他指自己今晨大概9點在金鐘上車，因為8號風球下地鐵未開始通車，他就問司機是否需要額外收取附加費，但對方沒有收費，更叫他先上車。上車後，事主再問司機是否需要支付附加費，獲司機回應稱不用，更向他表示諒解：

上到車問實佢付加費佢就話唔使，明白大家要返工，所以好感謝依位大哥

不少網民大讚「好人好事」、「好人一生平安健康」、「絕世好人」。有網民表示：「咁就要識做，自行打賞，佢冒住無保險出黎載客，有乜事自己包」，部分人認為事主應該向司機支付小費以作支持，事主回覆指車資原本是76元，他最後支付了100元，免找續。有網民就留言稱：

好多的士哥哥都攞個心出嚟工作，應多多支持！

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責任編輯：羅嘉欣