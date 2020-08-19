【好人好事】《東張西望》介紹綠蛋島後遊客湧現　垃圾被棄置於叢林熱心山友執走21袋垃圾

▲ 《東張西望》介紹綠蛋島後遊客湧現，大量垃圾被棄置於叢林，有熱心山友自發執走21袋垃圾。

疫情下不少人喜愛到郊外避疫，TVB節目《東張西望》早前報道西貢秘島綠蛋島，許多市民被靚景吸引前往，令綠蛋島出現人潮，亦帶來大量垃圾。自發清理垃圾的義務組織「上山下海執垃圾 GoGo Clean Up」2名成員昨日（18日）到綠蛋島清理垃圾，並呼籲遊客愛護環境，自己垃圾自己帶走。

「上山下海執垃圾 GoGo Clean Up」發起人冼力求於Facebook發文指，團隊內的2位女隊友昨日到綠蛋島進行清潔海岸活動，她們在叢林和海岸收集垃圾，亦在附近一帶海域打撈鬼網，最終在天氣轉差前完成目標，共清理21袋垃圾。

▲ 2名義工自發到綠蛋島清理垃圾。（圖片來源：上山下海執垃圾 GoGo Clean Up）

不過，在收集垃圾的過程中，義工發現不少遊客將食物飲品帶到島上享用後，再將這些殘餘的食物、包裝袋、食具、膠樽鋁罐等等廢物集中後，再收藏到叢林內。

這是什麼的心態呢？既然包裝了一堆垃圾，帶來時會有一定的重量，吃喝後體積及重量都減輕了不少，為何不帶回市區的垃圾收集點呢？而採取了一個掩耳盜鈴的方式收藏棄置的垃圾呢？

冼力求續指，如果遊客能夠將垃圾包棄置在開陽的地點，進行環境清潔的工人或義工們就不會被叢林內的樹枝勾刺弄傷，而垃圾包在陽光下會比較乾燥，亦可減少發出惡臭的概率。

▲ 叢林內藏有大量垃圾。（圖片來源：上山下海執垃圾 GoGo Clean Up）

他在貼文中亦表示，隊友們在綠蛋島進行清理活動時，有很多不認識的朋友們伸出援手，協助收集和運送垃圾，或借出獨木舟搬運垃圾包。在天氣轉差前一刻，亦有許多熱心人用獨木舟幫忙將垃圾包運上快艇，當快艇到達碼頭後，亦有人幫手將垃圾包用人力運到垃圾收集點。

原來，我們並不孤獨！

他感謝各位熱心人，不怕垃圾包污糟邋遢，仍伸出援手協助隊友完成今次的目標，並呼籲大家珍惜和愛護環境。

▲ 不少好心人幫忙搬運垃圾。（圖片來源：上山下海執垃圾 GoGo Clean Up）

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責任編輯：沈佩珊