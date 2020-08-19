【命運弄人】8旬母勞碌一生晚年患乳癌末期　孝順仔痛哭自責未讓母安享晚年

▲ 一名8旬老婦病患確診乳癌末期，其60多歲兒子痛哭自責未能讓媽媽安享晚年。

媽媽總是不辭勞苦，為家庭付出自己的一生。台灣外科名醫江坤俊日前在社交媒體分享一名8旬老婦病患確診乳癌末期，其60多歲兒子痛哭自責沒及早察覺，遺憾媽媽勞碌一生仍未能讓她安享晚年。

台灣外科名醫江坤俊昨日（18日）於其facebook專頁分享，有一天看門診在電腦查看下一位病人的資料，對方是一位80多歲的女病患，可是進來坐下的是一位年約60至70歲的男士，旁邊站著一位30多歲的女士。他當時以為叫錯病人，正想跟護士說。

老婦確診乳癌末期

這時旁邊站著的女士說，他們是來看嫲嫲的報告，坐著那位男士正是她的爸爸。江醫生才想起，早前有位老婦來看診，發現她乳房長了一個大硬塊，他為對方照超聲波檢查，她這星期應來看報告。

江醫生看過報告後，把老婦確診乳癌末期的消息告訴她在場的兒子及孫女，並解釋後續的檢查和治療。他表示︰

我不會想我能把她完全治好，我對阿嬤的期待是我給她的治療能讓她不被乳癌干擾到正常生活5年，同時也不帶給她太多痛苦。

為家庭犧牲放棄自己

他說著說著聽到兒子的哭泣聲，發現他在低頭啜泣，才得知老婦的背景。江醫師寫道︰

原來阿嬤從年輕一直辛苦到老，這輩子很少為自己活過，好不容易該安享天年了，卻被診斷出晚期乳癌，他很氣自己沒有早點發現自己媽媽的身體有問題。

江醫生看著60多歲的兒子，在他面前「像小孩子一樣的哭著」，他突然也覺得一陣心酸。他感慨很多老人辛苦了一輩子，卻在晚年患重病。

他拍拍那位兒子的肩膀，安慰他不要哭，更承諾一定會讓老婦繼續過正常的生活。對方隨即抬頭看著他，一直跟他說「拜託你了，謝謝」。看到他眼神充滿期待，江醫生知道自己身上的擔子又重了一分，但他很樂意。

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責任編輯︰王明芳