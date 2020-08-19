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【開心速遞】《愛回家》CP連環爆金手　池子孝不捨女神Venus復合有望？【有片】

娛樂 15:17 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛‧回家之開心速遞》近日出現分手潮。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》近日出現分手潮，繼細龍生（鄭世豪飾）與細龍太（陳偉琪飾）分隔兩地、鐵面陳（王致狄飾）與Rebecca（沈可欣飾）婚前分手後，池子孝（阮政峰飾）也向Venus（鄺潔楹）亦決裂。

之前《愛‧回家之開心速遞》劇情拜金的Venus被池子孝狠撇。

【開心速遞】《愛回家》細龍生夫婦面臨分手　鄭世豪騷內心戲再展歌藝推出新歌 【有片】

池子孝（阮政峰飾）與Venus（鄺潔楹）復合有望？（取自IG）

今晚（8月19日）播出的第972集《開心速遞》「女神的報應」講述子孝對Venus其實念念不忘，之後他與Venus偶然遇上，寒暄幾句後覺得她甚關心自己。

安仔（周嘉洛飾）、George（張明偉飾）提醒子孝小心，可是他不理勸阻找Venus欲跟她復合，結果卻發現殘酷的事實；子孝悲憤不已，向Venus拋下狠話。

Venus繼續向其裙下之臣謀取利益，卻意外頻生，Venus不禁懷疑子孝的詛咒產生效用。Anita（梁茵飾）遂與Venus向晨婆求助，並依照晨婆的指示，要與子孝斷情……

【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】

細龍生（鄭世豪飾）與細龍太（陳偉琪飾）分隔兩地。（取自IG）

《開心速遞》CP分手潮

其實《開心速遞》內多對CP一直都很受觀眾歡迎，惟最近劇集內的分手潮引起觀眾熱議，部分觀眾難捨CP分開，認為劇組很殘酷，也有觀眾認為部分CP不相襯該及早分手。

近日分隔兩地的細龍生和細龍太為向來很受觀眾愛戴，二人因政治婚姻而結成夫婦，到後來因雙雙一起有各種經歷而日久生情，女尊男卑的一對不時為觀眾大放笑彈。

鐵面陳（王致狄飾）與Rebecca（沈可欣飾）婚前分手。（取自IG）

至於本來已訂下婚盟的鐵面陳和Rebecca，隨着Rebecca的夢幻婚禮破滅，二人的情侶關係也各一段落。

一直以來對Rebecca都沒有心動過的鐵面陳決心忠於自己的感覺，於婚前向Rebecca坦承一切，最終分手收場。

究竟以上三對《開心速遞》CP有沒有機會復合？

撰文 : TOPick柴犬出動

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