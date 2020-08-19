【上車夢】打了15年工買不起一層樓 移居北海道札幌 80萬購入2,000呎別墅【有片】

▲ 台灣YouTuber「北海道女婿」移民札幌，以80萬買樓。

1,000萬，在香港可以買到什麼單位？在日本北海道，1,100萬日圓（約80萬港元）就可以買到超過2,000呎的獨立屋，更附有私人車庫及庭園！

2千呎別墅樓價80萬港元

台灣YouTuber「北海道女婿」Jerry近日購入北海道札幌市的房子，並拍片帶大家house tour。該房子為「一戶建」，2層樓高，有4間房，獨棟獨院，並附有車庫，在日本叫做「4LDK」，在台灣則稱為別墅。整塊地面積坪60坪，亦即超過2,000呎，樓齡26年。樓價1,100萬日圓，約80萬港元。

▲ 房子外貌。（北海道女婿YouTube截圖）

一入門的玄關有超大鞋櫃，Jerry估計可放上百對鞋。他指北海道經常下雪，玄關不但可以放鞋，更方便住戶在入屋前拍走身上的雪。入屋後會見到實木樓梯，看起來典雅大方，樓底更有2層樓高。

▲ 樓梯設計甚有氣派。（北海道女婿YouTube截圖）

向前走是客飯廳及半開放式廚房，前戶主將客飯廳與另一房間打通，空間感十足。半開放式廚房方便住客觀察客廳情況或看電視，廚房甚至有烤魚機及地下儲物空間。

▲ 半開放式廚房及飯廳。（北海道女婿YouTube截圖）

同層還有浴室及放洗衣機的地方，洗手台、衛浴跟廁所分開3個地方，方便不同用家使用。

全屋送收納櫃子暖爐

2樓有3間房，最大的房間約214呎。Jerry估計另外2間房間亦有約142呎，3間房的隔格四正。他表示在日本買樓最好的一點是附有櫃子，而且這棟樓的櫃子非常大，收納空間足夠。全屋亦設暖爐，節省不少傢俱費。

▲ 房間隔格四正。（北海道女婿YouTube截圖）

庭院空間寬闊，更有種菜的地方。最特別的設施是一部「road heating」機器，冬天將它啟動就不用掃除門前的積雪，不過由於它用的是煤油，前屋主說冬天啟動一個月就要4萬日圓。

日本有嚴格的建築規則，Jerry表示室內實際空間連車庫就約1,700呎。

工作15年仍未能「上車」

對於移居的原因，Jerry表示全台灣只要有人住的地方，特別是台北、台中、高雄等年輕人工作的地方房價太高：

我在台北工作15年，生活40年了，連一間自己的房子都買不起。

即使他以往年薪破百萬台幣，薪水卻沒有上漲太多，一直上升的樓價令他難以負擔。他直言去到北海道才發現獨棟獨院、有雙車位、庭院的房子可以這麼便宜。

房貸利率0.7% 0首付買樓

別墅距離市區要開車40分鐘，房價是1,100萬日圓，約80萬港元，其他費用如仲介費、移轉登記費差不多等於房價的6至8%。

Jerry的老婆是日本人，他直言老婆經濟條件也不是很好，去借房貸卻只需0.7%利率，更可借35年。北洋銀行甚至超貸40萬，令他們可以0首付買樓：

一毛錢都沒有拿出來，我們就買下了這間房子。在日本買樓其實還滿簡單，但前提你要另一半是日本人或者你有永住權。

完整house tour影片：

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責任編輯：陳珈希