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【大埔尋人】腦退化叔叔失蹤8日曾現身天橋避雨　大埔善心街坊9號風球下四出尋人

社會 15:01 2020/08/19

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大埔一名腦退化男子失蹤8日，善心街坊在9號風球下四出尋人。

大埔一名57歲患腦退化症男子關偉棠（Freddy）自上周三（12日）離開大埔新峰花園御峰苑的住所後失蹤，家人憂心不已，至今已8日。事件引起大埔一眾街坊關注，昨晚（18日）有網友報稱目擊該名失蹤男子曾現身富亨商場，不少熱心街坊聯同區議員急忙外出尋人。天文台於今天（19日）上午1時30分改發九號烈風或暴風風力增強信號，但至凌晨一、兩點仍有不少街坊兵分多路報告消息，希望能盡快找到該男子，讓他平安回家。

失蹤的57歲男子關偉棠患腦退化症，身高約1.73米、體重約60公斤、瘦身材、長面型、黃皮膚及蓄灰短髮。他最後露面時戴著眼鏡，身穿啡色短袖衫、藍色牛仔褲、藍色波鞋及背有一個綠色斜孭袋。根據關先生的手機定位，他曾出現於離住所200至300米的山頭，故本周一（17日）警方及消防曾於附近山徑搜索，惟未有發現。

昨晚（18日）有網友報稱，曾於大埔富亨邨及大元邨之間的天橋見過關先生：

喺富亨同大元嗰條紅橋，佢係咁講「落雨死啦」，就慢慢行，應該去大元方向。

其後該名目擊者回覆查詢時表示，當時關先生仍有戴眼鏡，並指：

因為嗰時大雨，佢無遮行唔到，富亨有避雨位，個商場有OK，商場有位坐。

得知消息後，大埔多位熱心街坊聯同區議員周炫瑋立即外出尋人，當時已八號東北烈風或暴風信號。此外，還有不少街坊因擔心關先生於暴雨下的安危，自發尋人。天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號後，一眾街坊仍不斷更新尋人情況。在facebook群組「Tai Po 大埔」，有不少網民留言表示曾於多條屋邨、停車場、商場、公廁、天橋、河邊等多處地方尋找關先生，但也不見其蹤影。

至今仍未有尋獲消息，有區議員及街坊也表示，今天會繼續尋人。警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 3112或6732 5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯：黃泳欣

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