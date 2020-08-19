【小一開學】香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校　為準小一生提供體驗課程適應小學生活

▲ 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校為準小一生提供3天體驗課程。（相片由學校提供）

新冠肺炎在本港肆虐，教育局繼早前停課後宣布全港小學提前放暑假，影響來年升讀小一的學生參與小一銜接課程。為幫助準小一生提前適應小學生活，位於大埔區84校網的香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校，新任校長高群美特意安排3天體驗課程，讓學生們為9月的開學做好準備。

一連3天的「想賞你‧夢飛翔」網上課程於8月上旬舉行，每天為準小一生安排兩節課堂。該校除了準備中文、英文及數學課外，更加入STEAM 課、音樂課和體育課，讓準小一生全面體驗小一的學習課程。

▲ 除了中英數科，老師亦安排STEAM 課、音樂課及體育課等。（相片由學校提供）

全方位為學生提供學習資源

3天的課程上課前，學校為學生準備好豐富的學習材料，並以郵寄的方式寄給學生，學習套裝包括各科用的教材、工具卡、工作紙、視藝材料等。另外，學校明白有些學生未能有相應的電子設備配合學習，該校為有需要的學生提供平板電腦（ iPad）及數據卡，務求令所有學生都有機會學習。

▲ 學校郵寄教材套裝給學生，配合學習使用。（相片由學校提供）

校長：網上課程能讓學生提早適應

高群美校長指，是次活動讓準小一生能在疫情下體驗小學的學習情況，並享受當中的樂趣，相信準小一生在新學年會更容易適應小學生活。高校長表示︰

疫情突變嚴峻，無疑為學校帶來很大的挑戰，但老師們都能迅速應變，把面授的適應課改為網上實時進行。

▲ 該校老師們迅速應變，將面對面的授課改為網上進行。（相片由學校提供）

負責「想賞你‧夢飛翔」活動的吳秀娟副校長表示，「準小一生對本校課堂非常感興趣，特別是以往從未接觸的STEAM 課程，感覺既新奇又有趣。課堂所見，他們都十分踴躍參與及發言。」

為同區幼稚園生提供體驗課程

該校考慮到疫情影響幼稚園生上學，為免學生在學習的銜接上出現斷層的狀況，特意安排於8月下旬為區內K2至K3的學生舉辦「喜歡學‧愛欣賞」親子網上體驗課，透過互動學習活動及遊戲，為年幼的學生提供一個繼續學習的機會，同時為來年學習做好準備。

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責任編輯︰梁節儀