【瑞士名錶】Tag Heuer智能錶第3代登場 優化Golf App可標示往績表現
雖說歷史悠久的瑞士腕錶品牌最著重傳統製錶工藝，但其實同時也要與時並進，好像Tag Heuer早就帶頭進軍智能錶市場，而第3代的Connected智能錶已經登場，在外觀及功能上進一步優化。
例如加推了兩款精鋼錶殼配以海洋深藍色陶瓷錶圈及一款超輕的鈦金屬噴砂錶殼，腕錶加入了簡單易用的錶帶更換系統，用家可輕易改變造型，除了基本的精鋼及黑色錶帶，也可以搭配全新的螢光色或卡其色橡膠錶帶，顧客可選用當前6款專屬錶盤及全新的Helios搶眼錶盤，有深藍、薄荷綠、櫻桃紅和暗黑供選擇。
去年Tag Heuer首次為高爾夫球迷推出高爾夫球智能腕錶和Tag Heuer Golf App，這也是市場上最先進的高爾夫行動App，由於反應熱烈，品牌今年再推出新一版本。
腕錶可與Tag Heuer Golf App及Tag Heuer Sport App連線，更貼心的是，應用程式新增一項源自專業巡迴賽統計的獨特功能——「開球落點區」 (Driving Zone)，此功能可將球手過去的開球表現整合，從而顯示最佳的目標區域或預測未來表現，更可在地圖上標示過往每一次的開球表現。而原有的3D球場地圖、障礙物距離、擊球追蹤、計分卡、專業數據等功能，當然一項不缺，幫助高爾夫球愛好者球技昇華到更高境界。為此品牌特別於K11 MUSEA開設全港首間Connected Watch體驗店，讓大家可以親身領略腕錶的超卓功能。
體驗店地址︰尖沙咀K11 MUSEA L1樓Kiosk LA109（2375 0836）
記者︰梁靜詩