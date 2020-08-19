【新冠肺炎】國藥集團新冠疫苗最快12月上市　打兩針約1000元保護率高達100%

▲ 中國國藥集團研發的新冠疫苗預計於年底上市。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國目前正爭相研發疫苗抗疫。中國繼早前由中國軍科院及藥廠康希諾生物聯合研發的新冠疫苗獲得專利後，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨日前表示，集團研發的滅活疫苗預計可在今年底上市，兩針價格約在1000元(人民幣．下同)內，保護率達100%。

董事長5月曾「以身試藥」

劉敬楨向內媒《光明日報》表示，集團研發的滅活疫苗首先是把病毒毒株分離，再進行培養，然後再殺死當中的活病毒，僅保留其刺激人體產生免疫反應的部分功能，最終再研發成研苗。

劉敬楨指出，集團的滅活疫苗研發早在6月23日已在阿聯酋展開國際臨床三期試驗，待相關試驗結束後，疫苗就可以進入審批環節，預計最快今年12月底能夠上市。

當中，北京生物製品研究所年產量能達1.2億劑，而武漢生物製品研究所產量亦能達1億劑。他又透露自己5月曾接種測試疫苗，「沒啥不良反應」。

兩針注射時間一般需相隔28天

至於疫苗的價格，劉敬楨表示：「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢一針。如果打兩針的話，價格應在1000元以內」。當中第一針疫苗的保護率大概是97%，「抗體產生是緩慢的，像曲線一樣在緩慢增長，一般情況下大概半個月可以達到能抵抗新冠病毒的水平。」如果打兩針疫苗，保護率能達到100%，而注射兩針疫苗的時間一般需間隔28天，但特殊情況下可以同時打，左手一針右手一針。

而國藥集團旗下中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗生產車間，日前亦已通過國家相關部門組織生物安全聯合檢查，具備了使用條件。

全球目前有約29款新冠肺炎疫苗正在進行臨床試驗，當中有7款已到最後的第3階段；中國的製藥公司也在領先群，有4款疫苗已進入最後的第3階段臨床試驗。據中國國家藥品監督管理局藥品審評中心日前亦頒布了「新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則」草案，當中列明疫苗的人群保護效力最好能達到70%以上，至少應達到50%，否則不能上市銷售。

全球研發新冠疫苗進度一覽，其中英國牛津大學疫苗料9月面世，詳情及定價請睇【下一頁】

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責任編輯:羅嘉欣