【全民檢測】醫學會指港府全民檢測延至9月1日展開　市民需預先網上預約

▲ 醫學會指港府全民檢測延至9月1日展開。

港府早前宣布將推出全民自願普及社區檢測，據知食衞局昨再次邀請不同團體會面，商討有關全民檢測計劃，並訂定於9月1日於18區展開，視乎市民反應，料為期1至2個星期；至於於各區甚麼地方執行則未有公布，惟屆時視乎用作檢測地方大小，將有2、3隊為數18人的醫護小組提供協助，市民接受檢測前需先於網上預約。

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早前有消息稱，港府全民自願普及社區檢測計劃最快於8月底展開。食衞局及公務員事務局昨與50多個團體開會，交代全民檢測計劃最新進展，包括醫學會及西醫工會等。

醫學會會長蔡堅今日(18日)接受TOPick查詢時表示，有關計劃將延至9月1日展開，料為期1至2個星期，「如果少人參加就1個星期完成」。

▲ （經濟日報資料圖片）

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他稱，政府擬於18區同步推展檢測計劃，初步訂定視乎每個採樣中心地點大小，都會安排1隊或多隊醫護小組協助市民採樣，每小隊有18人，包括一名醫生隊長、7名醫護作副隊長，而餘下10名成員則為紅十字會、聖約翰救傷隊、高級護士生等，場內亦有公務員或退休公務員作文書登記。

當局仍正物色採樣中心地點，擬利用社區會堂、學校禮堂等有冷氣的室內地方。西醫工會會長楊超發稱，屆時採樣中心一條龍服務，由醫護協助，為市民採取兩個樣本，包括深喉唾液及鼻咽樣本，「由專業人士負責，採樣會較準確。」

蔡堅補充，現時未可評估市民參與度，但市民如欲檢測需先透過網上預約，如有關採樣中心名額未滿，亦可接受「walk-in」檢測。

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記者：陳正怡