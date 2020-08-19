  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (週三) 18:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【明星大宅】李英愛4000呎豪宅曝光　近郊買地建屋連裝修只約650萬港元

娛樂 16:52 2020/08/19

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

李英愛道楊平用約650萬港元買地自建獨立屋。

韓國天后李英愛當年主演的劇集《大長今》成全港熱話，她在2009年與美國韓僑鄭浩英結婚，11年誕下一對龍鳳胎。

當時李英愛為了孩子健康，由市區搬到近郊地區京畿道楊平，並用約650萬港元買地自建獨立屋。

【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】

李英愛有「氧氣美女」之稱。（取自李英愛IG）

【豪宅曝光】李嘉欣童年住天台鐵皮屋　成豪門少奶住豪宅擁半山靚景

李英愛650萬港元建大宅

過去李英愛曾在節目《傾聽演藝Talk南瓜子》和《家師父一體》公開田園獨立屋。

早年李英愛豪宅被傳巿價超過100億韓元，其後李英愛接受傳媒訪問時表示，家人早在2009年以3億韓元買下土地。

4000呎大宅採用李英愛喜愛的簡約風格設計，而建屋、裝潢及買地花費合共10億韓元，即只約650萬港元。

李英愛客廳。（節目截圖）

【豪宅曝光】林夏薇嫁金融才俊太平山築愛巢　15億元大宅俯瞰維港設私人泳池【多圖】

別墅設自家農場

不過在2018年，李英愛為方便一對龍鳳胎上學，已搬回首爾地區，楊平獨立屋改為一家人假日時的別墅。

在節目《家師父一體》中，李英愛的別墅有著連主持人也驚嘆的空間感。

李英愛的廚房。（節目截圖）

屋內佈置簡約，淺木色的主調帶有日本風格。

最令人羨慕的，是李英愛的自家農場，節目中孩子們更展現熟練的拔菜手法，與大自然融合。

李英愛的自家菜園。（節目截圖）

行山吸新鮮空氣美肌

49歲的李英愛有「氧氣美女」的稱號，將近半白的她肌膚仍能保持透亮緊緻。

李英愛曾透露自己保養肌膚的方法，認為心情上的調整非常重要，她非常享受和家人相處的快樂時光，有空便到戶外行山，呼吸新鮮空氣。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡
13:55 2020/07/21
【單親靚媽】吳婉芳2萬呎8層獨立屋豪宅曝光　前三料港姐靠5個生活小習慣凍齡
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
16:35 2020/07/31
【明星物業】關之琳睡房拍片億元豪宅再曝光 5億富婆居3千呎大屋愛犬為伴
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
14:14 2020/08/16
【隱形富豪】林盛斌與子女留家防疫豪宅曝光　阿Bob憑一個理念在事業創出成績【多圖】
【吳剛師傅】吳剛曾被頒令破產　吳師傅仍然生活富貴住豪宅出入搭的士
11:41 2020/08/14
【吳剛師傅】吳剛曾被頒令破產　吳師傅仍然生活富貴住豪宅出入搭的士
娛樂人物職業 演員 電視劇 行山 結婚 豪宅 南韓 大自然 農場 電視台

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物
11:45 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物