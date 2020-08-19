【明星大宅】李英愛4000呎豪宅曝光　近郊買地建屋連裝修只約650萬港元

▲ 李英愛道楊平用約650萬港元買地自建獨立屋。

韓國天后李英愛當年主演的劇集《大長今》成全港熱話，她在2009年與美國韓僑鄭浩英結婚，11年誕下一對龍鳳胎。

當時李英愛為了孩子健康，由市區搬到近郊地區京畿道楊平，並用約650萬港元買地自建獨立屋。

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▲ 李英愛有「氧氣美女」之稱。（取自李英愛IG）

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李英愛650萬港元建大宅

過去李英愛曾在節目《傾聽演藝Talk南瓜子》和《家師父一體》公開田園獨立屋。

早年李英愛豪宅被傳巿價超過100億韓元，其後李英愛接受傳媒訪問時表示，家人早在2009年以3億韓元買下土地。

4000呎大宅採用李英愛喜愛的簡約風格設計，而建屋、裝潢及買地花費合共10億韓元，即只約650萬港元。

▲ 李英愛客廳。（節目截圖）

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別墅設自家農場

不過在2018年，李英愛為方便一對龍鳳胎上學，已搬回首爾地區，楊平獨立屋改為一家人假日時的別墅。

在節目《家師父一體》中，李英愛的別墅有著連主持人也驚嘆的空間感。

▲ 李英愛的廚房。（節目截圖）

屋內佈置簡約，淺木色的主調帶有日本風格。

最令人羨慕的，是李英愛的自家農場，節目中孩子們更展現熟練的拔菜手法，與大自然融合。

▲ 李英愛的自家菜園。（節目截圖）

行山吸新鮮空氣美肌

49歲的李英愛有「氧氣美女」的稱號，將近半白的她肌膚仍能保持透亮緊緻。

李英愛曾透露自己保養肌膚的方法，認為心情上的調整非常重要，她非常享受和家人相處的快樂時光，有空便到戶外行山，呼吸新鮮空氣。

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