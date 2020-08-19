深水埗組合社會房屋命名「南昌220」　最快下周入伙【多圖】

▲ 無障礙示範單位圖片。 （社聯提供）

社聯首個「組合社會房屋計劃」，南昌街項目將命名為「南昌220」，住戶8月底陸續入住，多名問責局長早前參觀過有關單位。

運輸及房屋局局長陳帆、勞工及福利局局長羅致光、發展局局長黃偉綸、恒基地產主席李家誠，以及社聯主席陳智思，曾訪參觀「南昌220」。

▲ 最大面積的三人單位，有290平方呎。（社聯圖片）

▲ 3人示範單位，面積230平方呎。 （社聯提供）

▲ 2人示範單位。 （社聯提供）

▲ 1人示範單位圖片。 （社聯提供）

▲ 陳帆（右）跟蔡海偉參觀單位。（社聯提供）

▲ （左至右）羅致光、李家誠、陳智思在南昌街220項目外合照。（社聯圖片）

「南昌220」合共提供89個一至三人組合屋單位，單位面積由130至293平方呎不等。對象為有明確過渡性房屋需要（輪候公屋最少三年），現正居於不適切住房的家庭及人士，租約期為2年，租金則參考綜合社會保障援助（綜援）的租金津貼或不超過住戶入息25%，以較低者為準。

社聯主席陳智思表示，社聯作為社會房屋的推動者，期望項目能夠啟發及推動更多民商官合作，出現更多社會房屋計劃，為有住屋需要的基層市民提供另一條出路。

社聯在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，在「南昌街220」推出賽馬會「組房築社」社區營造先導計劃，並委託東華三院負責營運，透過引入「共享經濟」概念，促進居民互相分享生活用品、技能及時間，希望在深水埗區建立大型「共享生活」空間。

社聯作為社會房屋的協作平台兼統籌機構，在前期負責建築工程，在入伙後提供物業管理服務，以減輕營運機構負擔，讓營運機構能夠專注提供不同種類的社會服務。

社聯「組合社會房屋計劃」目前共有3個項目，合共提供約400個單位。除了剛完工的「南昌220」外，「深水埗欽州街項目」已獲得關愛基金資助購買及興建組合屋，項目正準備工程招標，興建工程需時約12個月，預計最快於2021年底入伙；「葵青業成街項目」則獲得政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」。

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責任編輯：吳卓峰