中銀香港發現偽冒網站　籲客戶及市民慎防

▲ 中國銀行（香港）發現偽冒網站，呼籲客戶及市民慎防。（經濟日報資料圖片）

中國銀行（香港）（「中銀香港」）提醒客戶及公眾人士慎防一個提供繁體中文、簡體中文及英文版本的互聯網站，已將有關情況知會香港金融管理局及香港警方。

「中銀香港」指，偽冒的的互聯網站包括：

http: //nyzyqtgg.cn/8088/tc/home.html

http: //nyzyqtgg.cn/8088/sc/home.html

http: //nyzyqtgg.cn/8088/en/home.html

中銀香港強調，與有關網站沒有任何關係，建議客戶經電子銀行服務進行交易時，應在瀏覽器直接輸入中銀香港網址(www.bochk.com)，或經官方應用程式商店或可信來源下載的中銀香港流動應用程式，接駁至網上銀行或手機銀行賬戶，切勿透過電郵、網上的超連結、二維條碼或附件登入該等賬戶或提供個人資料（包括密碼）。

金管局亦呼籲市民提高警覺，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，可致電中銀香港客戶服務熱線 (852) 3988 2388（選取語言後，按4、1、1），及聯絡警方或香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

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記者：陳曉瑩