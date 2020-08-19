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【海高斯遠離】打風期間本港共125宗塌樹及7人受傷　渠務署收到3宗水浸個案

社會 15:29 2020/08/19

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政府指，截至今日上午11時，本港共有53宗塌樹報告、有7名市民(5男2女)在風暴期間受傷，及收到2宗水浸個案。(梁偉榮攝))

颱風海高斯吹襲本港，天文台先後發出今年首個8號及9號信號，至今日(19日)下午1時20分，由於本港風力已經普遍減弱，天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。政府指，截至今日下午4時30分，本港共有125宗塌樹報告、有7名市民(5男2女)在風暴期間受傷。另外，截至今日下午1時，渠務署確認，風暴期間收到3宗水浸個案。

【最新消息】天文台下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號

颱風「海高斯」昨日中午開始逼近本港，天文台昨晚10時40分改發今年首個八號東北烈風或暴風信號近3小時，於凌晨1時半改掛九號風球，持續逾6小時，至今早7時40分改掛八號東南烈風或暴風信號，及至11時10分改掛三號強風信號；最後於下午1時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台指，由一號戒備信號至改發九號信號，共用了21小時50分鐘，是有紀錄以來第4快。

截至今日下午4時30分，本港共有125宗塌樹報告；醫院管理局則指，至下午3時收到有7名市民(5男2女)在風暴期間受傷並往公立醫院急症室求診；土木工程拓展署及地政總署未有收到山泥傾瀉報告；而民政事務總署亦在各區共開放25個臨時庇護中心，共有103人入住。另外，截至今日下午1時，渠務署確認，風暴期間收到3宗水浸個案。

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責任編輯：洪芷晴

 

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