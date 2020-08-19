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【慈善義賣】Amanda S.義賣PlayfulOoonuts讓親子同玩同吃　支援智樂兒童遊戲服務

親子 16:22 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Playful Ooonut慈善義賣發起人Alicia Tang (左)、智樂兒童遊樂協會執行委員會主席馬慧敏 (中) 及 Amanda Strang (右)一同完成裝飾。(受訪者提供)

孩子於疫情下雖然不能參加暑期活動，但即使留在香港、安坐家中，也可以跟家人或朋友計劃和參與既好玩又能幫助別人的有意義活動。

名模Amanda S.夥拍小師妹Alicia Tang一起設計和策劃「Flakes & Layers x 智樂 Playright」慈善義賣特別版#PlayfulOoonuts，讓親子們在Original Ooonut上加入與家人一起「同玩同吃」的元素，發揮創意裝飾Ooonuts，藉此啟發大家在「家」生活中的這段期間，都可以創造Playful moments。

她希望小朋友從美食展開善心之旅，啟發小朋友對甜點裝飾的創意，體現以愛還愛的精神。(受訪者提供)

Amanda S. 在疫情下重燃多年創作西式甜點的熱情，並剛剛重開甜品餅店 Flakes & Layers，在城中名店以期間限定的形式，推出了創意十足的千層 Ooonuts , 熱賣非常，大小朋友有口皆碑的至愛甜點。

Amanda覺得Ooonuts深受小朋友愛戴，所以希望小朋友從美食展開善心之旅，啟發小朋友對甜點裝飾的創意，同時體現以愛還愛的精神，希望每家的捐款，能給予Playright更多力量，讓他們在疫情下繼續遊戲工作，讓更多基層及患病的孩子都不因疫情所限，可以得享遊戲的機會。

慈善義賣活動將於所得收益全數扣除開支以後捐予 Playright，以支持兒童遊戲服務及日常運作。捐款額至少HK$500，智樂兒童遊樂協會執行委員會主席馬慧敏主席會親自派送PlayfulOoonuts。

Playful Ooonut慈善義賣發起人Alicia Tang (左)、智樂兒童遊樂協會執行委員會主席馬慧敏 (中) 及 Amanda Strang (右)一同完成裝飾。(受訪者提供)

慈善義賣活動：

日期：8月20日至24日及26日期間

方法：捐款者可選擇使用PayMe、轉數快或網上銀行服務進行直接捐款，請於捐款存入以後，將存款記錄，連同姓名全名及聯絡電話，電郵至 fundraising@playright.org.hk，並請於電郵內容註明捐款項目為 #支持智樂#bridgethegaphk。

1.PayMe 捐款可按此

2.轉數快服務捐款至HSBC ID：2358331

3.網上銀行捐款至HSBC 004-559-051347-002

記者：胡麗珊

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