【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案　23宗為本地感染病例

▲ 今日（19日）新增26宗確診個案。

本港疫情未止，今日（19日）新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，其餘23宗為本地感染病例，今日是連續17錄得雙位數確診數字。本地個案中，有15宗與之前個案相關，有12宗涉及家庭群組；另有8宗源頭不明。今日另有10多宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地感染個案中，有一位是逾期居留的泰籍人士（個案編號：4580），警方在8月16日街上截查其身份發現，然後送到青山灣入境事務中心，經檢測後呈陽性。詳情即睇：【新冠肺炎】逾期居留泰籍人士確診 入境事務中心600人須接受檢測

葵涌貨櫃碼頭再多一人確診，是碼頭2號閘保安員（個案編號：4570），令群組感染人數增至66人；詳情即睇：【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院98歲女院友染病 葵涌貨櫃碼頭保安員確診

此外，醫管局指，截至今早9時，過去24小時，再多2名病人離世，至今共72名病人離世，詳情即睇：【新冠肺炎】居牛池灣86歲確歲男病人於聯合醫院離世 累計72宗死亡個案

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙