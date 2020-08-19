政府建議拍賣指配1吉赫頻帶以下共155兆赫的頻譜　預計2021年首季作決定

▲ 政府就600／700兆赫頻帶頻譜指配及850兆赫頻帶頻譜重新指配作公眾諮詢。（經濟日報資料圖片）

通訊局建議向業界提供合共155 兆赫在1吉赫頻帶以下的頻譜，包括於今年11月30日終止模擬電視服務及其後遷移數碼電視頻道後，在600兆赫和700兆赫頻帶內各騰出的70兆赫頻譜，以及須於2024年11月重新指配在850兆赫頻帶內的15兆赫頻譜。

商務及經濟發展局局長聯同通訊事務管理局今日（19日）就600兆赫和700兆赫頻帶內頻譜的指配安排及850兆赫頻帶內頻譜的重新指配安排，以及相關的頻譜使用費展開兩項公眾諮詢，有關頻譜將用作提供公共流動服務。諮詢期至今年9月15日止，當局料最快在2021年首季作出決定。

由於市場對相關頻譜很可能有競爭性需求，通訊局建議以拍賣方式作出指配，將來的頻譜受配者可按技術中立模式使用所獲得的頻譜，包括提供5G服務。至於相關的頻譜使用費，一如其他指配用作公共流動服務用途並有競爭性需求的頻譜，商經局局長建議頻譜使用費須充分反映其市場價值。頻譜使用費將透過拍賣釐定，而商經局局長會在臨近拍賣時定出拍賣底價。

發言人說，1吉赫頻帶以下的頻譜具有極佳的無線電傳播特性，營辦商能以非常具成本效益的方式提升室內及室外地點的網絡覆蓋，為物聯網和各種5G應用奠定基礎。

商經局發言人表示，拍賣能確保作為珍貴公共資源的頻譜能交予最珍惜而最有效使用的人士手中，令公眾得益。

700兆赫和850兆赫頻帶內合共85兆赫的頻譜可在室內及室外地點用作提供公共流動服務，而600兆赫頻帶內的70兆赫頻譜則指定在室內使用，以提升室內熱點，例如如購物商場及港鐵沿線處所等密閉範圍的流動服務。

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記者：陳曉瑩