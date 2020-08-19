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【新冠肺炎】居牛池灣86歲確診男病人於聯合醫院離世　累計72宗死亡個案

社會 16:37 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。(經濟日報資料圖片)

本港今日（19日）新增26宗確診個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布醫管局最新情況。

劉家獻指，截至今早9時，過去24小時，再多2名病人離世，至今共72名病人離世。個案包括：

  • 伊利沙伯醫院64歲女病人（編號:1602），於昨午離世
  • 聯合醫院86歲男病人（編號:1767），於今早凌晨離世，他居住於牛池灣。

聯合醫院86歲男病人於7月14日因發燒入院接受治療，並確診2019冠狀病毒病，經治療後，病人情況好轉，以及病毒檢測呈陰性，衞生署於7月28日為他解除隔離令。惟病人因併發繼發性細菌性肺炎而要繼續留醫，病情反覆，延至今日凌晨零時零八分離世。

此外，醫管局公布，截至今早9時新增44宗呈報個案；過去24小時，再多102人康復出院，至今共3779名人康復出院。

另有683確診者在19間醫院及亞博留醫，其中29人危殆、38人嚴重，616名病人情況穩定。公立醫院正使用1251張負壓病床及690間負壓病房，其使用量分別是54%和66%。

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記者：洪芷晴

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