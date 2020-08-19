  • 28°C
香港時間 : 2020819日 (週三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【東張女神】阮嘉敏免疫系統出問題體重下降　發文公布暫別：休息一段小時間

娛樂 16:20 2020/08/19

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《東張西望》主持阮嘉敏因健康問題暫別。

現年29歲的《東張西望》主持阮嘉敏入行4年，今日卻於個人IG透露因健康問題而暫別。

阮嘉敏加入《東張西望》已3年多，出外採訪時態度積極，去年5月因為追訪廣場大媽大叔跳舞嘈音擾民，發問連串尖銳問題，因此獲封《東張》正義女神。

現在她因為健康問題而暫別幕前，相信一眾粉絲感擔心。

《東張西望》主持阮嘉敏一句KO廣場大叔違法表演　中大校花阮嘉敏被網民封正義女神【有片】

阮嘉敏消瘦不少。（取自IG）

阮嘉敏今日於IG貼出兩張單人照，公布停工的消息，寫道：

休息是為了走更遠的路

醫生說我免疫系統有點弱

所以皮膚易敏感

體重不斷下降大概都是這個原因

暫時休息一段小時間

希望可以快點工作🙏🏻❤️

亦祝福大家身體健康

從照片所見，阮嘉敏真的消瘦了不少，認真我見猶憐，而不少網民也留言慰問。

阮嘉敏加入《東張西望》約3年多。

中大女神阮嘉敏

阮嘉敏於2016年參選港姐入行，她曾先後於昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系，及修畢香港中文大學傳理系。

2013年參加由周刊主辦的UStar大專校花校草選舉，進入10強。2016年參選港姐，雖然十強止步不過獲TVB簽約入行，曾演出過《踩過界》和《燦爛的外母》等劇集，她更曾在《3日2夜》以比堅尼示人，成為宅男女神。

阮嘉敏曾表示希望如黃翠如般可做旅遊主持，後來加入《東張西望》當主持，一做就做了3年多。

【東張西望】新力軍林希靈黃愷怡迎新挑戰　阮嘉敏有使命感：幫到人很開心

阮嘉敏曾追訪廣場大叔，問題尖銳獲讚。（節目截圖）

《東張西望》採訪表現出色

於去年5月2日前播映的《東張西望》內，阮嘉敏追訪廣場大媽大叔跳舞嘈音擾民，其連串尖銳問題，令廣場跳舞的大媽大叔無言以對。

阮嘉敏主持表現獲網民大讚出色，表現出急才之餘，也顯出無懼惡勢力，因而獲封《東張》正義女神。

此外，早前阮嘉敏往新蒲崗訪問一位婆婆，對方疑扮可憐欺騙路人的同情心，阮嘉敏往了解事件時，婆婆在受訪時突然發難，不斷拍打阮嘉敏，又用紙皮車撞她，但依然表現專業。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲
15:06 2020/07/02
【東張西望】83歲余慕蓮受耳患困擾多次暈倒　魚毛姐盼早日健復再演戲
【東張西望】利穎怡為漁塘騙案伯伯尋律師　東張女神仗義幫忙：人間有愛
17:06 2020/07/10
【東張西望】利穎怡為漁塘騙案伯伯尋律師　東張女神仗義幫忙：人間有愛
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
18:23 2020/07/24
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
【東張西望】利穎怡找律師義助92歲根叔　東張女神：好人一生平安【有片】
10:56 2020/07/28
【東張西望】利穎怡找律師義助92歲根叔　東張女神：好人一生平安【有片】
【東張西望】新力軍林希靈黃愷怡迎新挑戰　阮嘉敏有使命感：幫到人很開心
13:37 2020/06/03
【東張西望】新力軍林希靈黃愷怡迎新挑戰　阮嘉敏有使命感：幫到人很開心
阮嘉敏 娛樂人物職業 演員 香港小姐 東張西望 香港中文大學 健康問題 TVB

最高瀏覽

【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
10:47 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　9款含致癌物縮水甘油酯 【內附完整名單】
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
10:33 2020/08/17
【育兒家教】媽媽教兒子努力讀書將來坐名車　年幼兒見滿座小巴大叫：佢哋無錢
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物
11:45 2020/08/17
【消委會】消委會測試嬰兒配方奶粉　 6款沒有檢出基因致癌物