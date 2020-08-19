【東張女神】阮嘉敏免疫系統差導致體重下降　發文公布暫別：休息一段小時間

▲ 《東張西望》主持阮嘉敏因健康問題暫別。

現年29歲的《東張西望》主持阮嘉敏入行4年，今日卻於個人IG透露因健康問題而暫別。

阮嘉敏加入《東張西望》已3年多，出外採訪時態度積極，去年5月因為追訪廣場大媽大叔跳舞嘈音擾民，發問連串尖銳問題，因此獲封《東張》正義女神。

現在她因為健康問題而暫別幕前，相信一眾粉絲感擔心。

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▲ 阮嘉敏消瘦不少。（取自IG）

阮嘉敏今日於IG貼出兩張單人照，公布停工的消息，寫道：

休息是為了走更遠的路 醫生說我免疫系統有點弱 所以皮膚易敏感 體重不斷下降大概都是這個原因 暫時休息一段小時間 希望可以快點工作🙏🏻❤️ 亦祝福大家身體健康

從照片所見，阮嘉敏真的消瘦了不少，認真我見猶憐，而不少網民也留言慰問。

阮嘉敏接受TOPick訪問表示早前看過醫生，經檢查後發現其免疫系統較弱，故近日體重驟降兼身體易過敏。醫生已開了一些藥物給她：「醫生叫我休息一至兩星期，不是暫別幕前，我很久沒放假，所以需要休息一陣。」

▲ 阮嘉敏加入《東張西望》約3年多。

中大女神阮嘉敏

阮嘉敏於2016年參選港姐入行，她曾先後於昆士蘭科技大學修讀媒體與傳播研究系，及修畢香港中文大學傳理系。

2013年參加由周刊主辦的UStar大專校花校草選舉，進入10強。2016年參選港姐，雖然十強止步不過獲TVB簽約入行，曾演出過《踩過界》和《燦爛的外母》等劇集，她更曾在《3日2夜》以比堅尼示人，成為宅男女神。

阮嘉敏曾表示希望如黃翠如般可做旅遊主持，後來加入《東張西望》當主持，一做就做了3年多。

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▲ 阮嘉敏曾追訪廣場大叔，問題尖銳獲讚。（節目截圖）

《東張西望》採訪表現出色

於去年5月2日前播映的《東張西望》內，阮嘉敏追訪廣場大媽大叔跳舞嘈音擾民，其連串尖銳問題，令廣場跳舞的大媽大叔無言以對。

阮嘉敏主持表現獲網民大讚出色，表現出急才之餘，也顯出無懼惡勢力，因而獲封《東張》正義女神。

此外，早前阮嘉敏往新蒲崗訪問一位婆婆，對方疑扮可憐欺騙路人的同情心，阮嘉敏往了解事件時，婆婆在受訪時突然發難，不斷拍打阮嘉敏，又用紙皮車撞她，但依然表現專業。

記者：游艾維