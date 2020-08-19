【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院98歲女院友染病　葵涌貨櫃碼頭保安員確診

▲ 張竹君（左）指，昨日初步確診的葵涌碼頭2號閘保安員今日確診。（程志遠攝）

本港疫情未止，今日（19日）新增26宗確診個案，其中3宗輸入個案，其餘23宗為本地感染病例，今日是連續17錄得雙位數確診數字。本地個案中，有15宗與之前個案相關，有12宗涉及家庭群組；另有8宗源頭不明。今日另有10多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增26宗確診個案 23宗為本地感染病例

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日初步確診的葵涌貨櫃碼頭2號閘保安員今日確診（個案編號：4570），令群組感染人數增至66人；另外耆康會啟業護理安老再多一名98歲女院友確診（個案編號：4565），她在8月17日精神狀況不好，其後送院，檢測後呈陽性。她早前曾與個案4085、4179病人一起居住。

張竹君指，目前已測試3400個由葵涌貨櫃碼頭收回的樣本，由於今早懸掛8號風球，可能拖慢收隻樣本瓶的速度。對於高危群組回收率偏低的的問題，張竹君指，政府會再檢討相關情況。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙