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【新冠肺炎】香港單車節連續2年取消　美酒佳餚巡禮移師網上舉行 

社會 16:04 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

旅發局宣布，取消今年的香港單車節。（圖片由旅發局提供）

旅發局今日（19日）公布，由於新冠購炎疫情發展不明朗，原訂今年11月舉行的「香港單車節」將會取消，意味有關活動已連續2年取消；而「香港美酒佳餚巡禮」將會首度移師網上舉行，屆時活動會延長至數星期，美酒及餐飲商戶亦會提供優惠，早前已報名參展的商戶將可免費參與活動。

旅發局主席彭耀佳解釋，有見環球疫情持續反覆，要確保本地和海外車手、工作人員、以至現場參觀人士的健康和安全極具挑戰，為審慎起見，旅發局決定取消今年的「香港單車節」。

彭耀佳續指，第三波疫情令本港經濟雪上加霜，各行各業經營比上半年更困難，「香港美酒佳餚巡禮」是本港每年重點的美酒美食活動，鑒於疫情發展，旅發局為繼續推動經濟，同時考慮到參展商和市民的健康和安全，決定調整策略，將今年活動改以網上形式舉行，令商戶可以一如往年參與活動及推廣其產品， 同時帶動周邊相關行業。

受新冠肺炎疫情影響，旅發局宣布，「香港美酒佳餚巡禮」將會首度移師網上舉行。（圖片由旅發局提供）

旅發局稱，將會為今年的「香港美酒佳餚巡禮」設計全新的一站式網上平台，網羅過百餐廳及酒商的優惠 外，亦會加入網上品酒學堂及名廚烹飪班等，冀透過各式網上活動，讓市民和旅客可以不受時間、地域、甚至社交距離的限制下，享受世界級的美酒美食體驗，更多活動詳情將稍後公布。

香港單車節（Hong Kong Cyclothon）是由旅發局主辦、新鴻基地產贊助的單車活動，自2015年首次舉辦，活動包括比賽、嘉年華會，國際賽事分站及其他單車活動。去年受反修例事件及社會運動影響，主辦單位宣布活動取消，今年則因應新冠肺炎疫情，旅發局再度取消有關活動。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

單車 香港美酒佳餚巡禮 新冠肺炎疫情

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