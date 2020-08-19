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最新失業率6.1%　下跌0.1個百分點　終止連續9期升勢

社會 16:31 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府公布最新5至7月失業率為6.1%。（梁偉榮攝）

政府統計處今日（19日）公布最新5至7月失業率為6.1%，較上期下跌0.1個百分點，終止自去年8至10月以來9個周期的升勢。

就業不足率亦由2020年4月至6月的3.7%下跌至2020年5月至7月的3.5%。

超市申請保就業需回饋市民　議員質疑倘減幅大或影響微企生意

5至7月總就業人數有363.7萬人，較上期增加約1.7萬人。不過，失業人數有24.3萬人，較上期增加約1,800人，而就業不足人數則下跌至13.6萬人，減少約6,900人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場仍然嚴峻，但較4月至6月有所改善，因為本地疫情在5、6月間大致受控；「保就業」計劃的開展亦提供支援作用。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率微升至10.8%，為受沙士沉重打擊後的高位，但就業不足率進一步回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.6%，依然貼近沙士後的高位。建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融危機後的高位。

部分行業的失業情況改善，尤其在資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及教育業。

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責任編輯：徐紹軒

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