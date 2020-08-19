【體質大不同】中醫解構陽虛體質成因　冷氣太凍會傷陽氣常覺疲倦怕凍

▲ 香港浸會大學中醫藥學院解構陽虛體質成因。

簡單來講，陽虛體質的特點可以用一個字概括：凍。大家在生活當中或者工作場合有時需要握手，偶爾你會發現對方伸出來的手凍冰冰，那就是陽虛體質的表現之一：陽虛體質的人不單單是冬天手凍，一年四季雙手都凍。夏天大家喜歡開冷氣，陽虛體質的人就偏偏不喜歡，如果開了冷氣，他就要加衣服，甚至加幾件衣服，往往你覺得涼爽他覺得凍。

為甚麼會這樣呢？中醫認為，陽氣是人體所有生命活動的驅動力，是溫煦人體的能量來源，陽氣充足，人就精神煥發，神采奕奕，開朗大方，精力充沛，好像有用不完的力量，給人的感覺也是「好陽光」。陽氣使得身體內的各個臟腑運作正常，其結果就是氣血充足，人很精神。

陽虛體質因為陽氣不足，導致身體變得不夠溫暖不夠陽光，精神不振，意志消沉，生命活動因為驅動力不夠而變得緩慢、低下，平時經常覺得疲倦，更可能會出現腹瀉、痛經、月經延遲、陽痿、不孕不育、水腫、肥胖、筋骨關節僵硬疼痛、怕凍等等表現。

首先是先天因素，也就是遺傳因素造成了體內陽氣一直比較虛弱，這種陽虛體質比較難轉變，但不是不可能，只要付出極大的耐心與努力，體質可以慢慢調理，慢慢轉變：其次是後天因素，亦是多數陽虛體質的成因，主要有以下 3 點：

飲食不注意

中醫認為「寒為陰邪，易傷人體陽氣」，雪糕、凍飲、冰沙等冰凍的食物直接進到胃裡面，寒氣太盛就可能傷及肺、胃、脾、腎的陽氣。香港人習慣在外用膳時喝一杯凍的飲料，在天氣炎熱的日子喝杯冷飲自然冰涼爽快，殊不知陽氣就這樣一點點的被凍飲料耗傷着。

冷氣開得太過凍

香港氣候潮濕悶熱，冷氣幾乎是一年四季全年運行的。但冷氣開得太過，溫度過低，長時間在非常冷的室內工作生活，就會逐漸傷了人的陽氣，像鼻敏感、腰痛、膝蓋痛、腳抽筋這些都是陽氣受損的結果。

熬夜

夜晚是太陽休息的時候，也是人體陽氣休息的時候，可是香港是個不夜城，很多人下班很晚，吃飯很晚，做完全部家務沖涼休息都會很晚，淩晨一兩點睡覺習以為常,還有另一些人家裡事務不多，明明可以早點睡覺，可是因為白天工作壓力大，到了夜深人靜之時總想看書、聽音樂或者做些放鬆自己的事情，一磨蹭又是很晚睡，殊不知熬夜傷陰也傷陽，熬夜久了陰陽俱損。

以上是 3 個常見於香港人的陽虛主因，都是容易被忽略的生活習慣。後天因素所造成的陽虛體質只要注意調理，改善生活習慣，還是可以逐漸轉變的。

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內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍