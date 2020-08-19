【不靠父幹】打工3年儲下第一桶金買400萬大屋　19歲水電工一招慳錢法成功上車

▲ 紐西蘭一名19歲水電工靠自己儲下第一桶金，成功在拍賣市場買樓上車。

19歲的你正在做甚麼？紐西蘭一名19歲青年已經靠自己成功置業！該名青年成功在一場拍賣會上，買入一間價值51萬美元（近400萬港元）的三房連排別墅，引起當地熱話。該青年是一名水電工，他透露自己沒有靠父母，是靠一招慳錢大法，成功儲下首期。

據英國《每日郵報》報道，紐西蘭上月一宗物業拍賣引起當地熱議，19歲任職水電工的青年Leon van der Heijden以51萬美元（近400萬港元），擊敗另外3名準買家，投得位於奧克蘭奧尼湖加（Onehunga）一間三房連排別墅。

3年每天自製午餐僅花1美元

Leon接受訪問表示，他從小就渴望投資房地產，但不想靠父母，因此他努力做水電工作賺錢儲蓄。他亦不希望為了儲蓄目標而降低生活質素，想如其他年青人一樣享受生活。

▲ Leon與20歲女友感情穩定，強調儲錢之餘一定要過正常年青人的生活。（女友IG圖片）

為了取得平衡，熱愛烹飪的他藉機大展所長，3年來每個午餐平均只需1美金（約7.8港元），省下大量金錢。

我會炮製大量食物，並打包外出午餐。

是同區樓價一半 看準時機入市

Leon於3年後成功儲下買樓的2成訂金，仍有餘錢與女友去旅行，疫情前他們去過泰國旅行，而新居入伙則需待疫情解封後。

該別墅於2012年的成交價僅29.5萬美元（約228萬港元），惟近年其所在的新興郊區樓價颷升，目前該區的三房別墅平均樓價已高達108萬美元（約837萬港元），故Leon僅以半價買入是極具眼光，看準時機入市。

Leon將會翻新屋內的廚房和浴室，並打算將其中兩間房分租出去，以幫忙供款。

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責任編輯︰林綺玲