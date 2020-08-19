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【認清體質】浸大中醫解構平和體質特點　推介2款養生湯水茶療

保健美顏 16:44 2020/08/19

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浸大中醫解構平和體質特點，推介2款養生湯水茶療。

在中醫角度，人主要分為9種體質，分別是平和質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、氣虛質、氣鬱質、血瘀質和特稟質。當中，平和體質是唯一的健康類型，香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍解構了平和體質的特點，並分享2款湯水、茶療。

平和體質人士特點

楊醫師指出，擁有平和體質的人身心和諧，體內陰陽平衡，氣血調和，正氣充足，對外界環境變化的適應能力比較強，不會經常出現身體不舒服，心態平和。另外，平和體質的人面色紅潤，神清氣爽，身體比例和諧，不胖不瘦，情緒穩定。由於平和體質人士身心俱健，他們更容易擁有較長壽命以及較高生活質素。

雖然平和體質人士身心和諧，但楊醫師表示，這種健康的狀態也需要平時用心呵護，才能夠一直維持下去，因此推介了一款湯水，適合平和體質人士飲用：

雙花瘦肉湯

材料 ：

  • 人參花 10克
  • 龍眼肉 10克
  • 紅棗 15克
  • 蟲草花 10克
  • 陳皮 5克
  • 豬瘦肉 250克
  • 生薑 3片

製法：

  • 將豬瘦肉洗淨、汆水，其他材料沖洗去浮塵後一併放入湯鍋，加適量水，大火煲滾5至10分鐘後，轉小火續煲約30分鐘，加鹽調味即成。

另外，平和體質人士可以根據不同季節選擇不同的茶，例如春夏可以喝綠茶，秋冬可以喝紅茶、普洱茶。楊醫師介紹了一款一年四季都可以喝的茶:

人參花茶

材料：

  • 人參花 5克
  • 炙甘草 3克

製法：

  • 先用涼開水洗去浮塵，之後用滾水沖泡，加杯蓋焗3至5分鐘即可飲用。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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