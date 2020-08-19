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【排戰舞功】黃曉明跳舞片網上成熱搜 曉明自信騷舞技被嘲勁甩beat

娛樂 17:34 2020/08/19

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黃曉明跳舞好笑成熱搜字。

內地一線小生黃曉前日前參演內地話題節目《乘風破浪的姐姐》，任成團見證人的黃曉明，近日他跟兩位跳舞姐姐亮相湖南衛視舞會，三人同展舞技，不過非跳舞出身的黃曉明，雖自信十足騷苦練舞功，可是其中一段揈膊舞，被網民形容勁甩beat，更嘲笑像「壞掉的機器」！

黃曉明日前以《乘風破浪的姐姐》成團見證人身份，跟節目中的成員，包括張含韻、孟佳、王霏霏、郁可唯、沈夢辰及李斯丹妮，一起亮相湖南衛視舞會表演，並大跳熱舞，演繹《乘風破浪》的主題曲《無價之姐》。

黃曉明大騷舞技。（影片截圖）

曉明跳舞被指舞姿生硬

黃曉明在演出中段以壓軸之態亮相，擺出chok樣的黃曉明，自信十足，認真地大晒舞技，其中一段揈膊舞更跳得十分起勁，盡展專業。

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表情似見尷尬。（影片截圖）

不過，節目播出後，非舞蹈演員出身旳黃曉明，卻被網民指他的揈膊舞，完全跟不上拍子，舞姿生硬如機械人，對比其他有跳舞底子的「姐姐」，更有留言指黃曉明像「壞了的機械」！

自信十足。（影片截圖）

黃曉明除chok爆跳舞，也有開金口演唱，但始終不及他的舞步有話題性。而節目播出後，「黃曉明跳舞好笑」成為內地網上熱搜詞，微博也有不少貼瘋傳黃曉明與姐姐的合作演出，但大多加「黃曉明跳舞好笑」做tag！。

黃曉明跳舞片段 按此

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拍節目屢成話題

事實上《乘風破浪的姐姐》開播至今話題不絕，如節目上因淘汰成員，卻不為觀眾接受，個別成員又招惹是非，早前伊能靜在節目把梅艷芳等愛作為內容，更備受抨擊。

黃曉明近日亮相《中餐廳》因熱到熔妝被指走樣。

而黃曉明近日內地綜藝節目《中餐廳》演出時，因親為嘉賓搬行李走了十趟200多級的樓梯，其妝容不敵高溫融化，被指現出一臉疲態的「大叔」look，其後黃曉明即拍片展示靚樣，力証自己未有走樣。

撰文 : TOPick柴犬出動

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