社會動盪及疫情下公開大學上學年派逾1,100萬元獎助學金　屬歷年之冠

▲ 香港公開大學於2019至20年度派發逾1,100萬元的奬、助學金予1,094名學生，受惠人數及金額均屬歷年之冠。（資料圖片）

香港公開大學表示，於2019至20年度派發逾1,100萬元的奬、助學金予1,094名學生，受惠學生人數及金額均屬歷年之冠，當中589名學術表現優秀的學生獲頒獎學金，另有約500名學生獲發助學金助紓緩財政壓力，校方指反映社會各界對公大及其學生的支持。

公大的「學生資助基金」早於1992年成立，其後自2017年起更額外投放資源，優化獎學金和助學金計劃。今年近200名學生受惠於公大額外撥出約260萬元的奬、助學金。

公大校長黃玉山表示，感謝各界友好長久支持校方早年成立的「學生資助基金」，並指隨著公大日漸發展，學生越見增多，大學亟需社會各界捐助，為年輕一代提供更優質的專上教育。

他亦提到，香港於去年經歷了社會動盪，加上近月的疫情發展，今年經濟已漸見下滑，年青人的求學情況及生活亦令人擔憂，有關基金需擔當更重要的角色，緩解學生的經濟困難，好讓他們得以專注學業，爭取佳績。

另外，公大本年度共有860名學生獲政府「自資專上奬學金計劃」頒發多個獎學金，合共超過1,400萬元，獲奬人數及金額亦是歷年來最高，校方指展現學生無論在學術、課外活動以至個人發展方面均有卓越表現，亦反映政府對自資院校努力及成就的肯定 。

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責任編輯：馮琪雅