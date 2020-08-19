【疫市擴展】亞馬遜擬美國6城市建辦公室　增3500個職位

▲ 美國大型科企亞馬遜（Amazon）近日宣佈，計劃在美國6個城市擴建辦公室，以及增聘3,500個職位。

新冠肺炎疫情為全球企業帶來影響，愈來愈多公司實施長期在家工作，甚至考慮減少辦公室場所面積，以節省開支成本。不過，美國大型科企亞馬遜（Amazon）近日宣佈，計劃在美國6個城市擴建辦公室，以及增聘3,500個職位。

據外媒報道，Amazon將會在美國紐約、鳳凰城、聖迭戈、丹佛、底特律和達拉斯6個城市增設辦公室。目前Amazon總部位於美國西雅圖，該公司預計投放14億美元（逾108億港元）用作擴建辦公室，並在紐約曼哈頓增加2,000個工作職位，達拉斯增加600個工作職位，在底特律增加100個工作職位等，未來會陸續開放招聘。

該公司表示，新的辦公室團隊將負責經營Amazon旗下的AWS，Alexa及Amazon Fresh等業務，計劃未來會增聘軟件工程師，數據科學家及產品經理等職位。

亞馬遜在不同城市增設辦公室，可有助吸納各地人才，並根據不同城市的生活水平來調整員工薪酬。較早前，Facebook行政總裁Mark Zuckerberg就宣佈，從本年從1月開始，為非居住在三藩市灣區的員工調整工資。

受疫情影響，不少科企已轉移綫上辦公或分散員工上班地點，以減低染疫風險。亞馬遜早前亦宣布，允許員工在家工作至明年1月份，Twitter則宣佈員工可無限期在家辦公。

責任編輯：李寶如